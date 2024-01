Orešković se žalila na stegovnu mjeru, nije joj prošlo: “U Saboru smo čuli i puno teže riječi”

Podijeli :

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav sastao se danas na sjednici kako bi raspravio o prigovoru na stegovnu mjeru udaljenja sa sjednice koji je podnijela zastupnica Dalija Orešković.

Podsjetimo, brojne osude izazvala je izjava saborske zastupnice Dalije Orešković (Stranka s imenom i prezimenom) u kojoj je tijekom saborske rasprave premijera usporedila s Führerom.

Govoreći pred Odborom za Ustav Dalija Orešković je u srijedu istaknula:

“Nikakva odluka Odbora ne može promijeniti posljedice – dva dana nisam imala mogućnost sudjelovati u saborskoj raspravi jer je predsjedavatelj moje riječi okarakterizirao kao govor mržnje. Pa ako se i utvrdi da to nije bilo tako, što je teško očekivati jer su tu samo predstavnici vladajućih uz iznimku kolegice Vesne Nađ. To više ne možemo promijeniti, zabrinjavajuće je da smo u Saboru mogli čuti puno teže riječi koje se mogu okarakteirzirati kao govor mržnje prema nacionalnim manjinama, vjeri itd., ali unatoč tome nisu se izricale stegovne mjere, a pogotovo nikome nije bilo zabranjeno dva dana obavljati zastupničku dužnost.

Što se tiče riječi “onkraj primjerenog”, što su riječi premijera kad oslovljava zastupnike kao patuljke ili one koje treba institucionalno liječiti? Je li to oblik mržnje ili neprimjeren govor? Ako su to kriteriji, moraju biti isti za sve. Ako nisu, ovo je brutalan napada na jednu zastupnicu jer se riječi nisu svidjele vladajućima. A sve sam govorila u kontekstu apsolutne vlasti koja se akumulira u liku jedne osobe, o potkopavanju institucija i to je bila moja kritika vladavine prava.”

Zastupnica Vesna Nađ osvrnula se na njezine riječi i ustvrdila da joj se govor mržnje u Saboru ne sviđa, premda se javlja sve češće, jer šalje lošu poruku društvu.

“Riječ Führer me asocira na Hitlera. Da ste rekli diktator, vođa, ali Führer asocira na Hitlera. Slažem se s vama da je previše moći akumulirano u jednoj osobi, osobi premijera, i da se tako guraju i zakonski prijedlozi. Mene to asocira na nacizam i bit ću suzdržana bez obzira koliko mi se sviđaju vaše rasprave, mislim da ono nije bilo primjereno”, rekla je.

“Ako mislite da sam veličala nacizam ili ono što je Hitler napravio, varate se, izrazila sam kritiku i osudu. Ne mogu utjecati na što vas riječi asociraju. Kritizirala sam model vođenja države u kojem je vladavina jednog čovjeka nad državom i institucijama. Ovdje je važno jesu li stegovne mjere primjerene”, odgovorila je Orešković.

Riječ je uzela i Sandra Benčić koja je stala u obranu Orešković: “Treba razlikovati govor mržnje od difamacije. Uvreda ili difamatorna izjava nije govor mržnje. Ako pogledate praksu Europskog suda o kršenju slobode govora, jedna od iznimki koja se primjenjuje je da sloboda govora nije apsolutna i postoje ograničenja u smislu govora mržnje, među ostalim. Za difamaciju ili uvredu, a posebno kad se radi prema političarima, Europski sud u praksi pokazuje čak i kad je nešto propisano zakonom i u javnom interesu, neće se ograničavati sloboda govora ako ne postoji jaka društvena potreba da se ograniči jer se radi o fenomenu opasnom po društvo i da se neće raditi nesrazmjerno ako postoje blaže mjere. Raščistimo što je govor mržnje, a što uvreda. To je bila uvreda Andreju Plenkoviću, ali nije bio govor mržnje.”

Zabrana u skladu s Poslovnikom

Na koncu je predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Dražen Bošnjaković predložio mišljenje: “Poslovničkim odredbama jamči se pravo zastupniku da sudjeluje na sjednicama i iznosi svoje prijedloge, mišljenje i stavove i svakom se zastupniku to treba omogućiti, a njegovo je pravo procijeniti razloge za izricanje opomene i mjere udaljenja.”

Što se tiče konkretnog slučaja, zaključio je: “Na 21. sjednici Sabora 18. siječnja predsjedatelj je primjenjujući Poslovničke odredbe zastupnici izrekao opomenu s oduzimanjem riječi. Unatoč tome nastavila je govoriti pa je izrekao mjeru udaljenja sa sjednice. Kako je nastavila govoriti i dalje i nije odmah otišla, dobila je stegovnu mjeru udaljenja sa sjednice u dvostrukom trajanju. Mjere su izrečene u skladu s poslovničkim odredbama. Radi se o primjeni Poslovnika.”

Dalija Orešković potom je iznijela protuprijedlog smatrajući da je predsjednik Sabora prvu opomenu izrekao mimo razloga propisanih Poslovnikom. Tražila je da se raspravi o tome je li prva opomena izrečena u skladu s Poslovnikom.

Za njezin prijedlog glasale su samo Benčić i Nađ pa nije usvojen, već je potvrđeno mišljenje Dražena Bošnjakovića da nije bilo povrede pri izricanju stegovne mjere.

