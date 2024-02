Orešković: U proteklih osam godina nikada nismo vidjeli Plenkovića toliko načetog i slabog

Podijeli :

Saborska zastupnica Stranke ljudi s imenom i prezimenom Dalija Orešković gostovala je u N1 Studiju uživo kod Ilije Jandrića gdje je govorila o političkim aktualnostima.

Orešković kaže da bi HDZ trebao promijeniti naziv stranke.

“Oni imaju Hrvatska demokratska zajednica, a to demokratska im aspolutno više ne stoji. Oni su sami sebi postali antireklama i negacija onoga kako su se nekad nazvali.”

Osvrnula se i na komentare koje je HDZ upućivao oporbi – nedovoljno hrvatstvo, prljavi Zagreb, motanje duhana…

“Sve te poslijepodnevne rasprave kad je pažnja medija… praktički je nema, svedene su na osobne difamacije i ponavljanje jednih te istih parola i floskula. Sve što ste čuli sad povodom ove inicijative opozicije su iste rečenice, ali doslovno na papirić napisane u replikama i povredama poslovnika, ali koje su se mogle čuti i u protkelih godinu ili dvije dana.”

HDZ nije imao odgovor na razlog zbog koje je opozicija organizirala prosvjed, tvrdi Orešković.

“Kad već to nisu imali, onda su građanima negirali domoljublje, hrvatstvo i rekli da smo mi taj faktor koji treba maknuti iz ove države. Zato sam spomenula da stranka koja se zove HDZ negira građanima demokratsko pravo na izražavanje nezadovoljstva”, dodaje.

Orešković se prisjetila ranijih prosvjeda koji su pokretani iz redova HDZ-a.

“HDZ je politička stranka koja je podržavala prosvjed šatoraša koji je trajao 550 dana – prosvjed koji je na kraju završio s plinskim bocama na jednoj od glavnih zagrebačkih ulica. Sjetimo se događanja rive u Splitu za vrijeme Ive Sanadera. HDZ može prosvjedovati, ali pravo na takav oblik izražvanja nezadovoljstva nemaju i drugi.”

Tuđman je za HDZ tražio kakvu-takvu pamet

“Franjo Tuđman je volio barem misliti da se okružuje s intelektualcima, imao je tu potrebu. Ipak je tražio kakvu-takvu pamet, ja tu pamet stvarno ne mogu vidjeti u saborskim zastupnicima iz reda HDZ-a. Ne mogu vidjeti to u Đakiću i u njegovoj retorici, ne mogu to vidjeti u Majdi Burić, Danici Baričević i u Hrvoju Zekanoviću kojeg je HDZ prigrlio u svoje redove i dao mu zadatak da glumi saborskog trola. On sa svojim upadicama i povredama poslovnika stvarno vuće cijeli Hrvatski sabor kao predstavničko tijelo svih građana na jedno retoričko dno.”

Nakon takve retorike, bilo kakvo smisleno izvođenje argumenata i uvjeravanja u nekakve programske ciljeve više nema smisla, smatra Orešković.

“To više nikada ne dobije priliku uopće da se probije do medija, građana, javnosti koja više nema dojam da je Sabor mjesto gdje se raspravlja o hrvatskoj budućnosti, nego misle da su tamo cirkusanti koji za dobru plaću i dobre privilegije prave budalu od svih građana koji to plaćaju.”

“Plenković je gotov u RH, a nema budućnost ni u Europi”

“Uvjerena sam da je Andrej Plenković gotov u Republici Hrvatskoj i da za njega više nema političke budućnosti, niti za njega ima političke budućnosti u Europi. A na nama je sada teret odgovornosti da ne dopustimo da pod bilo kojim uvjetima da HDZ uspije sastaviti još jednu Vladu.”

Na pitanje o koaliciji Orešković kaže da je u pregovorima, ali da još ništa nije dogovoreno. Što se tiče datuma izbora, Orešković smatra da neće uskoro.

“Očekujem da će biti što kasnije. Ovo nije trenutak koji Andreju Plenkoviću odgovara. U proteklih osam godina nikada nismo vidjeli Plenkovića toliko načetog i slabog kao što je on upravo sada. Prema tome, neki skoriji izbori njemu sasvim sigurno ne bi išli u prilog.”

Sličnost Plenkovića i Hitlera

“Svojevremeno je i Hitler sebi izmislio titulu kojom je objedinio svu političku moć u vlastitoj osobi. I to je ono što se u Hrvatskoj događa. Nemamo stvarnu trodiobu vlasti kao što bismo po Ustavu trebali. S imenovanjem Ivana Turudića na čelo DORH-a to je postalo još vidljivije.”

