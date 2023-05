Osječki gradonačelnik: Euro u Osijeku trenutno vrijedi više

Podijeli :

Osječki gradonačelnik Ivan Radić bio je gost Newsrooma. Komentirao je sutrašnju krunidbu kralja Charlesa III koje će se u Osijeku pratiti uživo, ali i političke aktualnosti u svom gradu i državi.

“Počašćeni smo što je britansko veleposlanstvo izabralo upravo Osijek kao jedini hrvatski grad u kojem će se pratiti krunidba britanskog kralja Charlesa III. On je 2016. godine posjetio upravo Osijek i bitno je za reći da je njegova božićna čestitka te godine bila upravo razglednica grada Osijeka. Veze su tu poprilično jake jer je njegov šukundjed 1837. godine rođen i kršten u Osijeku”, rekao je gradonačelijk Osijeka Ivan Radić.

Navodi kako su se u gradu pripremili za sutrašnju ceremoniju, a kroz grad će voziti i kraljevski tramvaj, dok će most biti osvjetljen bojama britanske zastave.

“S obzirom da grad Osijek ima dobre turističke rezultate, prošla nam je bila najbolja u povijesti. Nadam se da će i Britanci koji štuju kraljevsku obitelj biti zainteresirani doći otkriti taj kutak Hrvatske. Osijek raste gospodarski i turistički, trenutno imamo najveće investicije u povijesti grada. U gradu imamo rekordno visoku zaposlenost. Nezaposlenost je 12 posto manja nego prošle godine. Privukli smo investitore poput velikog američkog ulagača”, kazao je.

Radić napominje kako je na početku svog političkog mandata ukinuo komunalni doprinos za sve gospodarstvenike prilikom građenja objekata.

“Ako se gradi, taj netko i zapošljava ljude i time se puni gradski proračun. U blizini smo zračne luke, imamo letove prema Splitu, Zagrebu, Dubrovniku, u pregovorima smo s Ryanairom za direktni let do Londona. Imamo i odličnu cestovnu povezanost. Što se tiče cijena nekretnina, one raste svugdje pa tako i u Osijeku. U Osijeku euro trenutno više vrijedi nego negde drugdje jer su cijene nekretnina manje”, rekao je osjeki gradonačelnik.

Isto tako Radić kaže: “Nisam se prijavio za APN i nemam namjeru. Prirez u osijeku iznosi 13 posto. Ja pozdravljam svako povećanje plaća. Osijek je trenutno na preko 50 posto odvojenog prikupljanja otpada, imamo 4 reciklažna dvorišta, jedini nismo dobili penale”, rekao je.

Također, za kraj navodi da misli da oporba traži alibi za sljedeće izbore, a to bi bile izborne jedinice, smatra on.

