Benčić: Značajan broj birača ne bi izašao na izbore kad bismo bili u takvoj koaliciji

Saborska zastupnica stranke Možemo bila je gošća Dnevnika N1 televizije u kojem je komentirala uspjeh današnjeg prosvjeda i hoće li stranka možemo prihvatiti koaliciju s SDP-om.

“S obzirom da se radi o ozbiljnoj stvari, očekivala bih da takav poziv dobijemo uživo. Nikad nismo i nećemo razgovarati s bilo kim preko medija kad su takve stvari u pitanju, mi smo jasno rekli da smo spremni za točkastu koaliciju u izbornim jedinicama gdje ne gubimo nego dobivamo suradnju. Košarice, niti pristanci se neće raditi preko medija nego uživo preko vođe stranaka. Mi u stranci imamo demokratsku strukturu stranke, o tako bitnim stvarima odlučuje i naše članstvo. Oni nisu fikus nego odlučuju svjesno o stvarima”, rekla je Sandra Benčić iz Možemo.

Navodi da se aktivnosti koje se tiču kampanje za izlazak na izbore su stvari koje će se i dalje u stranci raditi zajedno.

“Postoje stranke koje imaju manji ili veći mobilizacijski potencijal. Samo sinergijskim pristupima naš ukupni rezultat će biti takav da ćemo maknuti HDZ. Značajan broj birača ne bi izašao na izbore kad bismo bili u takvoj vrsti koalicije. Postoje tradicionalne stanke s konsolidiranim biračkim tijelom, i mi nove stranke koje imamo mogućnost mobilizacije novih birača”, rekla je pa se dotaknula i reakcija premijera Andreja Plenkovića na današnji prosvjed.

“Premijer jedne zemlje koji svoje građane koji su došli na prosvjed vrijeđa i naziva proputinovskima ne zaslužuje niti minute biti na čelu te zemlje. Ti nemaš pravo građane svoje zemlje koje ti daju plaću vrijeđati na takav način. Hrvatska nikad nije bila proruska, ni u komunizmu. Vrijeđati na taj način građane znači da je on ozbiljno načet i ranjen. On je vratio HDZ nekoliko koraka unatrag da dobije ove izbore. Ima i birača HDZ-a i njihovih članica koji nisu dio korupcijske hobotnice”, rekla je.

Za kraj je navela da današnji prosvjed smatra veličanstvenim veličanstven i da su ljudi pokazali koliko još nade, ljubavi i volje imaju za ovu zemlju.

“Nitko nam to ne može uzeti, ni Andrej Plenković. To je toliko deplasirano i tužno da ga je čak i meni došlo žao da se sveo na to na što se danas sveo”, zaključila je.

