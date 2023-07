Premijer odgovorio na Milanovićev poziv: Nema sastanka bez isprike!

Podijeli :

Predsjednik Milanović pozvao je premijera ranije danas na hitni sastanak zbog VSOA-e.

Predlaže da se taj sastanak održi već danas, no Plenković na to ne pristaje.

“Što se tiče čelnika VSOA-e, Vlada je preko ministra Banožić koji je sukladno zakonu nadležan za upućivanje prijedloga, poslala prijedlog o imenovanju Mije Validžića još u veljači… Vodite računa da se osim plinom moramo baviti i predsjednikom Republike”, govori Plenković.

Miju Validžića je nazvao “čovjekom sa svim referencama da obavlja posao čelnog čovjeka VSOA-e”. “Mi smo jučer čuli da je Vlada nekoga ‘bacila preko plota’. Za razliku od njega mi poštujemo proceduru, Ustav. Isti Milanović koji je silovao Ustav kad je nametao svoju kandidatkinju za predsjednicu Ustavnog suda, sad on nama soli pamet da štiti Ustav i proceduru. Upravo je suprotno, Vlada je predložila kompetentnog čovjeka.

Budući da mandat Kinderu istječe za nekoliko dana, mi smo već pripremili, a o tome je informiran njegov suradnik Lozančić, način kako da ovlastimo osobu u sustavu VSOA-e da obavlja poslove koje može dok se ne postigne dogovor o čelniku VSOA-e. Mi smo u proteklom vremenu vidjeli niz primjera gdje je ministar obrane preložio Predsjedniku niz kadrovskih rješenja koja tamo sjede i na njih se Milanović oglušio”, rekao je premijer navodeći nekoliko imena koje je ministar, prema njegovim riječima, predložio za različite funkcije, a s Pantovčaka nije dobio odgovor. “Teret zastoja je na Milanoviću”, kaže premijer.

Govori i kako je Vlada bila spremna na razgovore o imenovanju veleposlanika koji su odbačeni kao “HDZ-ovi prijedlozi”. “Na načelu fifty-fifty, on je taj koji je onemogućio nova imenovanja za veleposlanike. Tim pristupom koji nikada prije nije postojao, to možete pitati sve bivše predsjednike i premijere, nikada nije bila praksa fifty-fifty nego su se vodili razumni razgovori”, govori.

“Što se tiče prijeloga ministra obrane koji je formalno upućen tamo, nije on upućen mimo konzultacije sa mnom”, kaže Plenković. “Je li argument to da predsjednik Republike huška DORH ne bi li ministar obrane bio optužen”, pita se Plenković i dodaje da su sve blokade do Milanovića. “Kako siješ, tako žanješ. Onaj tko je srozao političku kulturu u Hrvatskoj do te mjere da svaka šuša može vrijeđati kako hoće, ne može očekivati tretman u cajtnotu imenovanja čelnika VSOA-e kao da mi ništa nismo čuli. Mi sada pokazujemo javnosti da ne pristajemo na neprihvatljivu diskvalificirajuću političku nekulturu onoga kojega su u kamapnji predstavili kao normalnog, a koji sada radi sve nenormalno”, govori premijer.

Plenković je na pitanja novinara rekao i da se mora napraviti kulturna, javna i fina isprika njegu, ministrima, HDZ-u i javnosti kako bi se došlo u poziciju da se razgovara.

“Mi sad principijelno kažemo ‘ne, ne’”, govori premijer dodajući da će razgovarati kad čuje ispriku od strane Milnaovića. “Dok toga nema, nema sastanka. Neće propasti ni sustav ni Ustav. Sve ovo se događa zbog njegovog obrasca ponašanja, ne našeg. Ovo se nije događalo dok su bili drugi akteri na sceni. Nije ni oporba bila ovako divla kao sada, oni prepisuju od njega. Ja neću da mi se 2023. diskvalificira nivo komunikacije do mjere neke birtije”, govori premijer. “Dosta više, ne maltretirajte hrvatsku javnost divljaštvom i nekulture. Dok ne bude lijepe, kulturne isprike, nema sastanka”, kaže premijer.

