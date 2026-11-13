Oštra reakcija HND-a na izvještavanje o smrti pacijenta u Jankomiru

"Jednako tako, opremanje tekstova tabloidnim i etiketirajućim naslovima, senzacionalističko isticanje intimnih medicinskih i obiteljskih tragedija pokojnikovih bližnjih te nekritičko iskorištavanje pojedinačnog slučaja za paušalnu generalizaciju i stigmatizaciju cjelokupnog zdravstvenog osoblja i ustanove bez utemeljenih dokaza u suprotnosti su s temeljnim univerzalnim novinarskim načelima objektivnog i uravnoteženog izvještavanja, kao i s odredbama Kodeksa koje obavezuju na izbjegavanje senzacionalizma i zaštitu dostojanstva svih osoba o kojima se izvještava", ocjenjuje HND.