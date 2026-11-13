APEL NOVINARIMA I UREDNICIMA
Oštra reakcija HND-a na izvještavanje o smrti pacijenta u Jankomiru
Novinarsko vijeće časti Hrvatskog novinarskog društva (HND) pozvalo je sve medije na odgovorno, profesionalno i etičko izvještavanje o smrti pacijenta Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan te upozorilo na problematične načine praćenja ovog događaja u dijelu medija.
Vijeće časti ističe da je praćenje takvih događaja, osobito kada se dogode u javnoj ustanovi, "potpuno razumljivo i u neupitnom javnom interesu" s obzirom na to da javnost ima pravo znati kako funkcioniraju institucije koje skrbe o najranjivijim građanima, osobito kada postoje ozbiljne sumnje u sustavne propuste više nadležnih tijela u slučajevima sa smrtnom posljedicom.
Postojanje opravdanog javnog interesa ne znači, međutim, i dopuštenje za prelazak granica odgovornog i etičkog izvještavanja propisanih Kodeksom časti hrvatskih novinara, ističe HND.
U tom smislu Vijeće časti etički neprihvatljivom praksom smatra objavu dijelova videosnimaka s nadzornih kamera iz bolničke sobe, i to neovisno o tome jesu li lica snimljenih osoba na njima zamagljena ili nisu.
Vijeće časti pritom pozdravlja odluku većine medija u Hrvatskoj da ne objave snimku, ali ukazuje na "etičke propuste" onih redakcija koje su ipak odlučile objaviti njezine pojedine dijelove.
HND podsjeća da je prikazivanje videosnimaka koje bilježe primjenu sile, fizičku patnju i posljednje trenutke života pacijenta u suprotnosti s člankom 15. Kodeksa, koji od novinara zahtijeva posebnu pozornost, obazrivost i odgovornost pri izvještavanju o osobnim tragedijama, bolestima, smrtnim slučajevima i nasilnim djelima.
Tehnička zaštita lica na objavljenim videosnimkama ne opravdava izlaganje javnosti samom činu umiranja, osobito kada se ima u vidu da se takvim prizorima članovi obitelji preminulog izlažu dodatnoj, dubokoj i nepotrebnoj traumatizaciji, dodaje HND.
HND: Objava nezaštićenih kadrova je urednički propust
Uredničkim propustom Vijeće časti ocjenjuje i objavu nezaštićenih kadrova i fotografija sa spomenute snimke na kojima lica snimljenih osoba nisu zamagljena jer se time zadire u odredbe članka 14. Kodeksa, kojim se štite privatnost, ugled i dostojanstvo pojedinca, a javnosti se otkrivaju identiteti svih osoba zatečenih u prostoriji prije utvrđivanja njihove stvarne uloge i odgovornosti.
"Javni interes za rasvjetljavanjem sumnji na propuste i neprimjereno postupanje sa smrtnom posljedicom može se zadovoljiti odmjerenim i činjeničnim opisom događaja, pa i objavom pojedinih fotografija uz dosljedno zamagljivanje identiteta, ako uredništvo procijeni da je to u iznimnom javnom interesu, čime se izbjegava nepotrebno izlaganje identiteta i privatnosti sudionika", stoji u priopćenju HND-a.
Nedopustivom praksom Vijeće časti smatra i objavu punih imena i prezimena svih sudionika i aktera događaja, uključujući medicinsko osoblje i liječnike koji u ovom slučaju imaju isključivo status svjedoka ili su dali očitovanja, kao što smatra da otkrivanje žrtvine dijagnoze uistinu nije relevantno za kontekst.
Takvo iznošenje osobnih podataka predstavlja neopravdano zadiranje u privatnost suprotno Kodeksu jer ih se na taj način (ne)izravno javno povezuje s kaznenim djelom i izlaže osudi javnosti prije nego što su utvrđene sve relevantne činjenice, smatra HND.
"Jednako tako, opremanje tekstova tabloidnim i etiketirajućim naslovima, senzacionalističko isticanje intimnih medicinskih i obiteljskih tragedija pokojnikovih bližnjih te nekritičko iskorištavanje pojedinačnog slučaja za paušalnu generalizaciju i stigmatizaciju cjelokupnog zdravstvenog osoblja i ustanove bez utemeljenih dokaza u suprotnosti su s temeljnim univerzalnim novinarskim načelima objektivnog i uravnoteženog izvještavanja, kao i s odredbama Kodeksa koje obavezuju na izbjegavanje senzacionalizma i zaštitu dostojanstva svih osoba o kojima se izvještava", ocjenjuje HND.
Novinarsko vijeće časti stoga apelira na urednike i novinare da u daljnjem praćenju ovog slučaja zadrže visoku razinu kritičnosti i istraživačke ustrajnosti u nadzoru nad radom institucija, ali da pritom dosljedno poštuju ljudsko dostojanstvo, čast i ugled svih uključenih osoba, a posebno privatnost ožalošćenih.
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