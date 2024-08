Oštre poruke EU suda akterima u slučaju Zdravka Mamića: To se ne može oprostiti

Podijeli :

Denis Kapetanovic/PIXSELL

Europski sud za ljudska prava danas je odbacio tužbe što su ih Zdravko i Zoran Mamić, te poreznik Milan Pernar, koji je u međuvremenu umro, podnijeli protiv Hrvatske tvrdeći da im tzv. osječki proces nije bio pravedan.

Sud uopće nije ulazio u sve segmente tužbe, jer je nakon očitovanja hrvatske predstavnice u Strasbourgu otkrio kako ih je Pernarova obrana pokušala prevariti. Osim toga, poručili su Mamiću da nema pravo tražiti nepristranost od sudaca koje je sam korumpirao.

Lažirani dokument

U odluci je Europski sud za ljudska prava uputio niz oštrih poruka. Prije svega, izdvojio je pokušaj prijevare od strane Pernarove obrane koja je u ustavnoj tužbi priloženoj uz tužbu Strasborugu dodala dio koji se nije nalazio u originalnoj tužbi što je ranije bila podnijeta Ustavnom sudu RH.

Poznato je da obrana u tužbi europskom sudu može isticati samo one činjenice koje je već problematizirala pred domaćim pravosuđem. U današnjoj odluci stoji kako je Pernarova obrana modificirala ustavnu tužbu ne bi li iz ne proizlazilo da je već ranije isticala kršenje prava na nepristrani sud.

“Time je Pernar iskrivio sliku najvažnijeg dijela svoje tužbe i pokušao onemogućiti sud da donese odluku na temelju potpunih činjenica”, navedeno je u odluci kojom je Pernarova tužba odbačena jer je tužitelj zlorabio svoje pravo na podnošenje tužbe.

Neoprostiv potez Mamića

I Mamići su, piše dalje sud, zlorabili pravo na nepristrano suđenje i to sami svojim potezima, a onda su tražili od suda utvrdi da im je to pravo povrijeđeno. Drugim riječima, podmićivali su suce, a onda su se žalili na nepravedno suđenje.

“Sud smatra važnim ponoviti da je pravo na suđenje pred nepristranim sudom od ključne važnosti i da ostvarivanje tog prava ne može ovisiti samo o strankama. Suci bi trebali održavati i provoditi visoke standarde ponašanja i trebali bi se osobno pridržavati tih standarda kako bi održali integritet pravosuđa. Svako kršenje takvih standarda umanjuje povjerenje javnosti koje sudovi u demokratskom društvu moraju pobuditi u ovom trenutku.

Zato Sud smatra važnim ponoviti da je pravo na suđenje pred nepristranim sudom od ključne važnosti i da ostvarivanje tog prava ne može ovisiti samo o strankama. Suci bi trebali održavati i provoditi visoke standarde ponašanja i trebali bi se osobno pridržavati tih standarda kako bi održali integritet pravosuđa. Svako kršenje takvih standarda umanjuje povjerenje javnosti koje sudovi u demokratskom društvu moraju pobuditi u javnosti”, poručili su svojim kolegama u Hrvatskoj suci iz Strasbourga.

Poruka za suca

Zatim su snažnu poruku poslali i samom sucu Darku Krušlinu koji je bio predsjednik sudskog vijeća Županijskog suda u Osijeku koje je sudilo Mamićima i Pernaru. U odluci se navode njegovi inicijali.

“Obveza je suca koji sudi u predmetu da obavijesti predsjednika mjerodavnog suda o okolnostima koje opravdavaju njegovo razrješenje što je i propisano hrvatskim pravom. Čini se očitim da je sudac D.K. trebao obavijestiti predsjednika Županijskog suda u Osijeku da je od Zdravka Mamića primio sat dok je optužnica bila u tijeku pred optužnim vijećem, te da je na temelju toga trebao zatražiti da ga se udalji od postupka.

Jasno je da je bilo potpuno neprimjereno da raspravni sudac prihvati sat od Zdravka Mamića i druži se s njim i članovima njegove obitelji tijekom suđenja. Ako se dokaže, bilo je potpuno neprihvatljivo da raspravni sudac primi bilo kakav novac od Zdravka Mamića budući da on tvrdi da je sucu D. K. dao novac u zamjenu za povoljnu odluku u suđenju”, navedeno je u odluci Europskog suda za ljudska prava.

Win-win situacija?

Pozivajući se na europsku Konvenciju suci iz Strasboruga primjećuju da su si Mamići pokušali stvoriti “win-win” situaciju, odnosno situaciju u kojoj svi dobivaju – bilo da su davali mito sucima pa bi optužbe protiv njih bi bile odbačene, ili bi se žalili na nepostojanje nepristranog suda i utvrdilo kršenje Konvencije, pa bi posljedično ponovno otvaranje kaznenog postupka bilo vjerojatan ishod.

“Sud ne može oprostiti takvo ponašanje stranaka, jer bi to omogućilo manipulacije i ozbiljne opstrukcije pravosudnog sustava. Dapače, ne ulazeći u pitanje krivnje ili nevinosti Zdravka i Zorana Mamića, kao i dotičnih sudaca u vezi s kaznenim djelima podmićivanja i trgovine utjecajem za koja su optuženi, same okolnosti koje su Zdravko i Zoran Mamić potvrdli dovode nas do zaključka da nakon što su propali svi njihovi napori da manipuliraju domaćim postupcima u svoju korist, oni sada namjeravaju iskoristiti sustav zaštite ljudskih prava prema Konvenciji i izvući korist iz vlastitog zlostavljačkog ponašanja u vlastitoj zemlji.

Sud ponavlja da je postupanje s očito zlouporabljivim ponašanjem podnositelja zahtjeva ili njihovih ovlaštenih predstavnika nespojivo s njegovim pravim funkcijama prema Konvenciji”, zaključuje se u odluci.

