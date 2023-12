Osumnjičeni BBB-i vraćaju se u Zagreb. Hoće li u četvrtak moći na Dinamovu utakmicu?

Podijeli :

N1/Ana Raić

S pravnim i nogometnim stručnjacima analizirali smo hoće li BBB-i osumnjičeni za sudjelovanje u krvavim neredima u Ateni moći doći na Dinamove utakmice nakon što budu pušteni iz istražnog zatvora.

Pitanje je to koje se postavlja nakon što se dio BBB-ovaca koje istražuje grčko pravosuđe vratio u Hrvatsku, a Dinamove utakmice na rasporedu su već ovaj četvrtak i nedjelju.

Tko sve može reagirati?

Pravni stručnjaci s kojima smo razgovarali kažu kako bi prema praksi Visokog prekršajnog suda policija s obzirom na informacije o atenskim neredima mogla zatražiti da se osumnjičenim BBB-ima izrekne zabrana prisustvovanja nogometnim utakmicama. Za to je, međutim, potrebno pribaviti relevantan popis osumnjičenih, a malo je izvjesno da će on iz Grčke stići do četvrtka.

FOTO / Prvi BBB-i iz Grčke stigli u Zagreb Oglasili se BBB-i: Svi troškovi naše braće u Grčkoj plaćeni su donacijama obitelji i navijača

Inače, sva dokumentacija morala bi se pribaviti putem međunarodne pravne pomoći, a to je procedura koja obično traje mjesecima.

Što će poduzeti Dinamo?

Zabranu, kako nam objašnjavaju upućeni, može zatražiti i sam NK Dinamo kojem je, kako doznajemo, odmah nakon incidenta u Ateni sugerirano da pokrene tu proceduru protiv osumnjičenih BBB-a.

Osim privremene zabrane posjećivanja sportskih borilišta BBB-i koje se povezuje s krvavim kolovoškim obračunom mogli bi, tvrde naši sugovornici, ostati i bez godišnjih ulaznica za Dinamov stadion. Klub ima mogućnost otkazati im ulaznice, pojašnjavaju.

Hoće li to Dinamo doista i učiniti, te što će poduzeti policija pitanja su koja smo im postavili, a njihove odgovore objavit ćemo čim ih dobijemo.

Za sada, svi osumnjičeni Bad Blue Boysi koji su pušteni da se u nastavku istrage brane sa slobode, mogu u četvrtak doći na utakmicu Dinama i Ballkania u 6. kolu Europske konferencijske lige.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok