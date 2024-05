Otkrivamo novi krak afere s ilegalnim kampom s Murtera: Gdje su završile montažne kuće s obale?

Podijeli :

Uskok je u studenom prošle godine otvorio istragu protiv nekoliko ljudi koji su imali ilegalni kamp na otoku Murteru. Uslijedila je akcija Državnog inspektorata koji je naložio uklanjanje ilegalne gradnje. Dio montažnih kuća završio je u skladištu u Dubravi kod Tisna. Tamo ih je prevezao vlasnik ilegalnog kampa, USKOK-ov osumnjičenik Dario Filipi. Stvarni vlasnici montažnih kuća, šest stranaca sada ne mogu do svoje imovine bez da plate dodatne naknade Filipiju - za usluge koje nikad nisu ni tražili.

Mario Relja stigao je iz Austrije po svoju montažnu kuću koja je uklonjena iz ilegalnog kampa na Murteru. Do nje do danas nije mogao. Vlasnik ilegalnog kampa držao ju je pod katancem i nudio razna opravdanja da ju ne preda Relji.

“Mi smo doznali u prvom mjesecu ove godine od vlasnika zemljišta da je hitna situacija, da ima rješenje od Državnog inspektorata, da zemljište nije legalno napravljeno i da se treba uklanjati”, ispričao nam je Mario Relja, vlasnik kućice.

Tek su tri mjeseca kasnije saznali gdje je vlasnik kampa Filipi uopće odvezao njihovu imovinu. U skladište svog prijatelja Antonia Jajaša u Dubravu kod Tisnog. A onda je uslijedila borba.

Filipi od vlasnika šest vlasnika iz Austrije, Njemačke i Češke traži isplatu troškova za usluge koje nisu ni tražili – prijevoz kućica i skladištenje. Nikakve ugovore za to nema.

No, pred skladištem Filipiju ni traga.

“Ne, ne, ne. Vaši problemi s Darijom će postati moji problemi. Di su bili prije 100 godina kad se razmontiravalo?”, govori Antonio Jajaš, vlasnik skladišta.

A onda se uz pritisak medija ukazao i Filipi. Tvrdi da on konstrukciju ne može vratiti vlasniku uz obašnjenje da Državni inspektorat nalaže ako se vlasnik ne javi u roku od 30 dana, imovina postaje vlasništvo države.

“Državni inspektorat sam zamolio da ja to želim sačuvati i on mi je dao dozvolu da ja to uskladištim da ne bace na deponij. Spasio sam im imovinu, ja sam je sačuvao da je oni mogu preuzeti”, tvrdi Dario Filipi, USKOK-ov osumnjičenik.

No, inspektorat za N1 potvrđuje da Filipiju nije izdana nikakva dozvola za skladištenje konstrukcija.

“Njihovo daljnje preuzimanje od strane vlasnika, skladištenje istih kao i međusobni odnosi između investitora i vlasnika nisu u nadležnosti rješavanja Državnog inspektorata”, poručuje Državni inspektorat.

A onda novi preokret. Filipi odjednom ipak ima nadležnost vratiti kućicu vlasniku – ali uz naknadu nimalo simboličnih nešto više od 2.300 eura za prijevoz i skladištenje.

“Taj prijevoz do tog prvog skladišta i organizaciju sam ja platio. Da bi sad Mario preuzeo tu kućicu treba platiti tu siću i riješena stvar”, kazao je Filipi.

“Ja ću platiti tvoj račun za skladište. Molim te reci Antoniju Jajašu da otvori i da se konstrukcija iznese”, rekao mu je Mario Relja.

“Evo idemo tamo riješimo račune i nema problema”, odgovorio je Filipi.

I nakon malih spoticanja…

“A bez računa opet.. Sada kaže nazvat će za račun, ja mu kažem ja ne mogu sve direktno da platim odma, otkud?!”, navodi Relja.

…agonija se napokon privela kraju. Mario je platio račun i preuzeo svoju konstrukciju. Ali i dalje ostaje pitanje kako Filipi odjednom ipak može predati kućice Relji bez dozvole države.

“Zato što je platio sada službeni račun, službeni papiri će doći i to je to. Dalje razgovarajte s mojim odvjetnikom”, navodi Filipi.

Odvjetnika kontaktiramo već treći dan, ali bezuspješno. Filipi kaže da su svi papiri kod odvjetnika i da ništa nije učinio na svoju ruku.

“Ja bi volia da je to sve ostalo tamo di je bilo i da je Mario bio ovo ljeto tamo, ali nije moglo, ne znam iz kojeg razloga. Zato što je ilegalno. A puno toga je ilegalno, ako ćete tako gledati. A sve drugo može proći, a vidite, kod nas ne može…”, kaže Filipi.

Kod nas puno toga može proći pa će se i ostali vlasnici morati boriti za povratak vlastite imovine koja još uvijek stoji pod katancem Filipija i Jajaša.

