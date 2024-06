Jesu li kršćanske vrijednosti u Hrvatskoj ugrožene? “Hrvatska i EU trpe poprilične probleme”

Podijeli :

Zastupnik Mosta Božo Petrov bio je gost Novog dana kod naše Mašenke Vukadinović s kojom je na posljednji dan kampanje razgovarao o europskim izborima.

Božo Petrov odgovorio je na pitanje jesu li kršćanske vrijednosti u Hrvatskoj danas ugrožene: “Mi smo danas u europarlamentarnoj kampanji, to je kampanja za Europski parlament na razini Europske unije, i stvari koje gledate i slušate odnose se na Hrvatsku i Europsku uniju. Hrvatska i Europska unije trpe poprilične probleme s ilegalnim migracijama.

“Događaju se socijalni nemiri”

Hrvatska srećom još uvijek ne trpi toliko, kao što trpe Italija, Njemačka, Francuska, a to se događa kada ogroman broj ljudi iz zemalja Bliskog istoka, iz trećih zemalja dođe u vašu državu u kratkom roku. U tom trenutku oni čine osam do deset posto stanovništava, a nisu se stigli integrirati u društvo, to su potpuno različite kulture, događaju se socijalni nemiri i eskalacije nasilja”, objasnio je.

Kršćanska baština

“Mi se zalažemo za to da kršćanska baština uđe u temeljne ugovore EU-a i time ćete dobiti vrijednosni okvir koji trebaju prihvatiti svi oni koje žele živjeti i raditi u Europi. Imat ćemo sačuvane vrijednosti zbog kojih svi ti ljudi žele doći u Europu”, dodao je Petrov.

Petrov je istaknuo da je važno razdvojiti ilegalne migrante i radnu snagu u Hrvatskoj. Rekao je ako se kršćanska baština stavi u središte da će onda čovjek postati centar politika: “Bit će bolji pristup prema migrantima, ali bit će i bolje politike za poljoprivredu, bolje zelene politike”, kazao je.

