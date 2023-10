Ovaj tjedan će se iz vojarne u Zagrebu čuti eksplozije

Zbog obučnih aktivnosti pukovnije Vojne policije u vojarni "1. gardijske brigade Tigrovi - Croatia" u Zagrebu, od 23. do 27. listopada i od 6. do 10. studenoga, očekuje se kratkotrajna pojačana buka, izvijestilo je danas Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Pukovnija vojne policije provodit će u vojarni obuku uz simulaciju eksplozije, od ponedjeljka 23. do petka 27. listopada, i od 6. do 10. studenoga, od 8:30 do 16 sati.

Tijekom obuke u vojarni “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia” očekuje se kratkotrajna pojačana buka, priopćeno je iz MORH-a. Građane mole za strpljenje i razumijevanje.

