Ovoliko možete zaraditi ulaganjem u “narodne” obveznice

Podijeli :

Ilustracija/Emica Elvedji/PIXSELL

Obveznice će se upisivati putem poslovnica Fine ili preko digitalne aplikacije E-riznica, dok će se uplata novca za obveznice moći obaviti također putem Fine, u poslovnicama banaka i Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

Država opet kreće s ponudom “narodnih obveznica” koje će svi građani moći upisati od 1. do 8. srpnja 2024. Minimalni ulog iznositi će 500 eura, a kamatna stopa neće biti manja od 3,1 posto. Obveznica će za razliku od lanjske dvogodišnje, biti izdana na rok od tri godine

Minimalna kamatna stopa iznosit će 3,10 posto, što znači da bi ona mogla biti i nešto veći nakon što Ministarstvo financija vidi kakav će interes za obveznicom pokazati veliki institucionalni ulagači poput mirovinskih fondova. Datum izdanja obveznice će biti 12. srpnja ove godine, a dospijeće 12. srpnja 2027. godine.

Obveznicama će građani moći i trgovati

Kamata će se isplaćivati jednom godišnje, a dospijeva na godišnjicu datuma izdanja, 12. srpnja 2025. godine, drugu godišnjicu, 12. srpnja 2026., te na datum dospijeća obveznice, 12. srpnja 2027. godine, kada će biti isplaćena i glavnica.

Obveznice će biti uvrštene i na Službeno tržište Zagrebačke burze, to znači da će građani moći njima i trgovati, no prezentirani prinos i prinosi koje je ilustrativno izračunao tportal se garantiraju samo ako ih drži do dospijeća.

Kreću nove “narodne” obveznice, upis od ponedjeljka: Ovo su uvjeti Dospjele kamate po prvoj narodnoj obveznici, pogledajte koliko je Ministarstvo financija isplatilo građanima

Koliku zaradu možete očekivati?

Ako se netko odluči uložiti u državne obveznice 1000 eura, on će godišnje na njima zarađivati 31 euro (1000 eura plus 3,1 posto kamate). U tri godine držanja obveznica zarada se penje na 93 eura (tri puta po 31 euro).

S nešto višim iznosom od 5000 eura, na državnoj obveznici godišnje se zaradi 155 eura tj. u tri godine zarada se penje na 465 eura.

I iznosom od 10.000 eura godišnja kamata iznosi 310 eura, a zarada nakon tri godine držanja doseže 930 eura.

Princip ostaje isti za bilo koji iznos, recimo na 25.000 eura uloga godišnja zarada iznosi 775 eura tj. 2325 eura za držanje do dospijeća.

U usporedbi s kamatama na oročenje gotovine u bankama na rok od tri godine državne obveznice su čisti pobjednik jer banke u prosjeku nude kamate malo više od jedan posto. Na oročenje novca na šest mjeseci i godinu dana, u nekim bankama se da pronaći kamata više od dva posto.

Građani drže osam posto javnog duga

Od 22. veljače do 1. ožujka prošle godine oko 45 tisuća građana je u dvogodišnje “narodne” obveznice uložilo 1,34 milijarde eura. Kada se tome pribroje i tri izdanja “narodnih” trezoraca, udio javnog duga kojeg drže građani trenutno premašuje osam posto, a kada se finalizira i nova narodna obveznica, očekuje se da će se taj udio značajno približiti ciljanoj razini od deset posto, piše Tportal.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tko bi mogao biti Milanovićev protukandidat iz HDZ-a? Macan spominje dva imena Čitateljica o “paklenom” putovanju vlakom: “Klima nije radila, u WC nismo mogli”; HŽ: “Ispričavamo se, bio je kvar”