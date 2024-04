Partner Domovinskog pokreta: Plan s Milanovićem može uspjeti, vrijeme je za koaliciju s crnim vragom

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Ivan Lovrinović, jedan od osnivača stranke Pravo i pravda (PiP) uz Mislava Kolakušića i Vilibora Sinčića, te kandidat u 6. izbornoj jedinici na listi Domovinskog pokreta, oglasio se kasno u četvrtak na Facebooku.

Ogorčen na rezultate izbora jer se “ništa nije promijenilo”, Ivan Lovrinović je istaknuo da su očekivali da će ljudi skoro u cijelosti glasovati za oporbene stranke jer im se smučio HDZ. Kritizirao je sustav glasanja. Također je dodao da nitko od oporbe ne smije podržati HDZ te da je vrijeme “da se unutar oporbe koalira i s crnim vragom”.

Smatra da plan sa Zoranom Milanovićem može uspjeti, dovoljno da se promijeni izborni zakon, a onda bi nam slijedili novi izbori, piše Lovrinović.

“Postoje neka jutra, poput današnjeg, kada je čovjek ispunjen gorčinom, tugom i nekim bijesom. Govorim o jutru nakon jučerašnjih izbora. Zašto? Zato što se ama baš ništa nije promijenilo.

U odnosu na prethodne izbore izašlo je skoro pola milijuna ljudi više i očekivali smo da će ti ljudi skoro u cijelosti glasovati za oporbene stranke jer im se smučio HDZ. Preciznije rečeno za oporbu je glasovalo skoro 400 tisuća njih, a za HDZ oko 100 tisuća. Pa kako to da je HDZ dobio 61 mandat? E, tu dolazimo do središta problema koji doslovno ubija demokraciju i onemogućava promjene.

Naime, HDZ nije osvojio 61 mandat zahvaljujući samo svojim biračima, nego je dobar dio njih dobio doslovce na poklon – džabe.

Odakle? Od malih stranaka koje nisu uspjele preći izborni prag. Njihovi glasovi su zahvaljujući DHondtovoj metodi otišli HDZ-u.

Kolakušić i mi ostali iz Prava i ravde stalno smo govorili o nužnosti formiranja sanitarnog kordona kojeg bi činile razne oporbene opcije s ciljem rušenja HDZ-a. To je jedino izvedivo okupljanjem kako bi se spriječilo rasipanje glasova na čemu HDZ opstaje godinama.

To je ta gorka istina u hrvatskom izbornom i političkom sustavu.

Sjećate se koliko puta smo zvali Karolinu Vidović Krišto, Most, Suvereniste… i nitko se od njih nije odazvao osim DP-a. I što može učiniti npr. Most nakon ovih izbora? Ništa. Mogu kao i do sada lamentirati o svemu i svačemu i to je to. Karolina VK neće niti biti u Saboru itd. Na tome pada sve u Hrvatskoj.

Dakle, HDZ je dobio na izborima 61 mandat, a oporba 90! Unatoč tome prijeti ponavljanje prijašnjih scenarija da bez obzira što oporba ima daleko više mandata dobiva 0% vlasti, a HDZ koji ima samo oko trećine svih mandata dobija 100% vlasti.

Sada, nakon izbora, oporba se počela buditi i shvaćati što smo to mi govorili o sanitarnom kordonu. Oni to sada pokušavaju postizbornim sanitarnim kordonom predvođenim Milanovićem.

Može li taj plan uspjeti? Može, ali uz ogromne napore i svijest o zajedničkom projektu. To bi bila manjinska vlada s kratkim trajanjem, a dovoljnim da se promijeni Izborni zakon koji je ključ svega pa onda na nove izbore. Naime, u jednoj bitci ne možete ratovati protiv dva protivnika. To bi moralo biti svima jasno.

Da se vratim na izbore. Pola milijuna ljudi s popisa birača u stvari ne postoji. Prekrojili su izborne jedinice po njihovoj mjeri da isključivo njima odgovara. APIS nitko nije niti spomenuo kao problem kod izbora. Podsjećam da je prošle godine Vlada RH otkupila od Grada Zagreba ostatak dionica i stekla time 100% vlasništvo nad tom institucijom koja je ključna jer broji glasove. Je li tamo bila oporba sa svojim IT stručnjacima? Nije. Koliko vas uopće zna da je Vlada vlasnik APIS-a? Koliko vas uopće zna da je Vlada, a ne RH vlasnik HRT-a? Dakle, nemoguće je izgubiti izbore u takvom sustavu.

Mi godinama, bez obzira na prethodno rečeno, imamo situaciju da HDZ kojega podržava samo 16-20% svih birača ima 100% vlasti! To jest legalan ali nelegitiman sustav kojeg kao takvog treba korjenito promijeniti.

Zašto ovo baš danas pišem? Zato što ne pristajem na svršeni čin. Zato što ne želim čekati još četiri godine da nas obmanjuju na isti način.

Zato nitko od oporbe ne smije podržati HDZ, jer će tako izdati svoje birače ii nanijeti dodatni udarac ionako tankoj demokraciji. Sada je čas da se unutar oporbe koalira i s “crnim vragom”. Jer, ljudi moji, nikada nećemo bez toga postati ono što želimo.

Zahvaljujem svima koji su dali svoj glas našoj koaliciji Pravo i pravda i DP i meni osobno.

Ako se svi ne probudimo onda nema druge neko ustvrditi da je hrvatsko društvo uhvatila teška patologija i da ćemo izgubiti državu i ljude koji u njoj žive.

Nije ovo neko postizborno cmizdrenje, nego krik razuma koji ne može ostati zdrav u svijetu laži, korupcije i izdaja.

Pravo i pravda ostaje vjerna građanima i nećemo pogaziti svoja obećanja i ciljeve”, napisao je na Facebooku.

