Bartulica: Domovinski pokret će biti na visini zadatka

Slavko Midzor/PIXSELL

HDZ je ostvario treću pobjedu na parlamentarnim izborima, ali mora pronaći 15 ruku za većinu u Saboru.

Domovinski pokret slovi kao najpoželjnija postizborna politička stranka-udavača. Tko ih je sve zvao za suradnju te hoće li sastaviti novu saborsku većinu s HDZ-om? O tome su u “Poligrafu” Hrvatskoga radija razgovarali Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta, Damir Habijan iz HDZ-a i Mišel Jakšić iz SDP-a.

Pogledajte kako su glasali Hrvati u Irskoj. Jedna stranka pomela sve ostale ANKETA / Tko će sastaviti Vladu? Analitičar: “Jedno je sigurno – tko god je sastavi, imat ćemo desniju i nestabilniju vladu”

“Imali smo jučer interni sastanak, trebamo se prvo međusobno dogovoriti oko pregovaračkog okvira. Nisu počeli ozbiljni razgovori, to su sve spinovi, ne razgovara se o ministarstvima ni podjeli dužnosti. Ne bih o tome govorio niti mogu reći da će sto posto doći do vlade s nama u koaliciji, moguće je. Mi ćemo svakako biti na visini zadatka”, rekao je Stjepo Bartulica iz Domovinskog pokreta.

“Za Plenkovića bih rekao da će trebati ozbiljno razmisliti koliko mu je važan Milorad Pupovac. Nismo tajili da je neprihvatljivo kako se srpske Novosti financiraju. Porezni obveznici financiraju takav list i mislim da je dosta mučenja hrvatskog naroda. Ako žele i dalje trovati politički prostor, neka idu na tržište i bore se s ostalima”, istaknuo je Bartulica.

“Razdoblje koje je pred nama nadam se da će biti što kraće do sastavljanja nove vlade. Proći će u razgovoru sa svima koji su programski na istom tragu.”

Matematika je jasna, 61 mandat plus ono što je potrebno do 76, rekao je Damir Habijan iz HDZ-a. Na tvrdnju voditelja da im je za većinu potreban Domovinski pokret, Habijan je rekao da će razgovarati sa svima.

“Neki kontakti su uspostavljeni, slijede pregovori”, dodao je. Mišel Jakšić iz SDP-a je također rekao da vode razgovore i da određeni kontakti postoje.

“U kojem smjeru će to otići i kako će završiti, vidjet ćemo za koji dan. Razgovore vodi Peđa grbin i vodstvo SDP-a”, rekao je Jakšić. Na pitanje voditelja hoće li to biti manjinska vlada, Jakšić je rekao da ne može s time licitirati s obzirom na to da se pregovori još vode.

