Pavasović Visković o ekstremistima: To što je premijer rekao nije lijepo, ali nije zabranjeno

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak razgovarao je o hrvatskim navijačima uhićenima u Grčkoj.

“Grčko pravosuđe me nije iznenadilo ničim, mi ne znamo što se događa, sve su puka nagađanja. Hrpa nejasnih stvari koje je teško shvatiti iz Hrvatske”, započeo je odvjetnik.

Osvrnuo se na navode da bi neki od njih mogli na slobodu uz jamčevinu. “Mnoge od njih je trebalo davno pustiti bez jamčevine, teško mi je za povjerovati da je svih 105 ljudi počinilo teška kaznena djela za koja ih se grupno tereti. Jamčevina funkcionira tako da uplatite iznos, bivate pušteni na slobodu uz određene mjere.”

BBB-i su u grčkim pritvorima još od kolovoza. “Za ono što su oni zaista napravili to je iznimno dugo vrijeme. Podsjećam, očito nema dokaza da bi netko od njih imao nešto sa smrću nesretnog navijača. Radi se o razini prekršaja i za sve što su stvarno napravili u većini europskih zemalja je za 15-30 dana zatvora.”

Uvjeti u zatvorima

No, ističe da je da je situacija s navijačma u Grčkoj posebno problematična i smatra da je bilo nepromišljeno otići u Grčku.

Osvrnuo se na uvjete u grčkim zatvorima. “Za hrvatske kriterije su grčki zatvori nešto strašno, mi smo puno napredniji i sigurno uvjeti u zatvoru nisu dobri i nisu na razini zemlje Europske unije.”

Predsjednik Vlade Andrej Plenković početkom studenog je najavio dobre vijesti pa kasnije to ponovio, a neki odvjetnici u Grčkoj su poručili da ne šalje takve poruke.

“Zamislite da neki grčki političar najavi dobrre vijesti za nekog Grka koji se nalazi u hrvatskom zatvoru pod jurisdikcijom hrvatskog pravosuđa, to bi bilo u banajmanju ruku neprilično. Bilo bi izrazito negativnih reakcija. Nisam siguran da su te informacije koje su do njega došle (op.a. Andreja Plenkovića) išta više od razine nagađanja. To nije dobra izjava. Najavljivati dobre vijesti je prilično neozbiljno”, kazao je Pavasović Visković.

Neki BBB-i su iz grčke marice u utorak vikali Plenkoviču “vadite nas van”.

“Stvorio se narativ da će izvršna vlast riješiti nešto. Izvršna vlast ne bi trebala riješiti niti u Hrvatskoj, Plenković ne smije rješavati probleme u pravosuđu ni u Hrvatskoj, a sad zamislite kakvog uplitanja može imati u grčkom pravosuđu. Zalaže se da podaci istrage budu tajni u Hrvatskoj, pa kako bi znao što se događa u Grčkoj. Mi smo zemlja dvostrukih standarda”, poručio je Pavasović Visković.

Stanje u pravosuđu

Još uvijek se traži čelni čovjek USKOK-a, a odvjetnik smatra da će ta potraga potrajati, a smatra i da će se proširiti na DORH. Navodi da onaj tko drži do integriteta ne smije biti politiziran.

Osvrnuo se i na izjave premijera o ekstremistima koji su se uključili u prosvjed svinjogojaca. “To što je rekao nije lijepo, ali nije zabranjeno. Problem bi bio da je rekao Pero Perić je ekstremist.”

Pavasović Visković je komentirao i rasplet u slučaju Agrokora, navodeći da ta priča opterećuje pravosuđe i da će ga opterećivati još 10-15 godina. “Oko Fortenove i Agrokora se događaju strašne stvari. Imate cijeli niz događaja koji stvaraju atmosferu oko Fortenove koja nije zdrava i ta cijela priča će za državu završiti loše i na kraju će to platiti građani Hrvatske.”

