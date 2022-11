Pavasović Visković za N1 objasnio ulogu Borojevića u transakciji oko Fortenove

Podijeli:







U medijima se pojavila se teza da iza transakcije kojom je ruski udio u Fortenova grupi kupio investitor iz Dubaija Saif Alketbi zapravo stoji grupa poslovnih ljudi iz Hrvatske predvođena Krešimirom Filipovićem i Miodragom Borojevićem. Naša reporterka Katarina Brečić razgovarala je s odvjetnikom Miodraga Borojevića Ljubom Pavasovićem Visokovićem.

Upitan koja je uloga Borojevića u kupoprodaju i zamjeni vlasnika u Fortenovi, objašnjava:

“Nikakva bitna. Gospodin Borojević se tu prije svega našao zbog jedne vrlo nespretne izjave gospodina Matošića iz Ministarstva vanjskih poslova gdje on nije ni potvrdio, a nije ni demantirao. Znamo što to znači, da bi neki hrvatski državljani navodno napravili nešto što nisu trebali napraviti. Ja mogu jasno demantirati da više ne bude nagađanja – gospodin Borojević nije bio posrednik u nikakvoj kupoprodaji tvrtke koja se nalazi u Nizozemskoj, a koja je imatelj udjela u Fortenova grupi”.

Pojasnio je i je li Borojević pomogao na bilo koji drugi način u transakciji.

“Ja vas moram podsjetiti da je on svojevremeno bio potpredsjednik Upravnog odbora Fortenova grupe i da je kao takav dobro upoznat s kompanijom i s vrijednosti kompanije. Dakle, investitor koji je kupio tvrtku u Nizozemskoj se kod njega interesirao kakva je vrijednost Fortenova grupe, je li to investicija koja je isplativa, kakva je prognoza rasta te kompanije. Tako da je to bilo jedino u što je bio uključen, a to je da je dao savjet da smatra da je to dobra investicija i to je zapravo cijeli njegov udjel u ovoj priči”, rekao je Pavasović Visković.

Neozbiljno je, kaže on, razgovarati o tome je li davanje savjeta za investiciju na bilo koji način kazneno djelo.

“Čak i da je postojao nekakav posrednik u cijeloj ovoj priči, ne radi se o kaznenom djelu, a kamoli da bi savjet o vrijednosti kompanije bio kazneno djelo. To je neozbiljno. Jako je loše i tužno da netko iz Ministarstva vanjskih poslova netko barata pojmovima da će protiv nekoga biti vođen kazneni postupak. To niti je njegov posao, niti je umjesno da to govori”, kazao je.

Na pitanje je li arapski investitor ozbiljan ili paravan kako se piše u medijima, kaže:

“Određene interesne grupacije u Hrvatskoj imaju interes da cijelu tu priču prikažu kao nekakvu skrivenu paravansku priču. Dakle, da ovaj investitor koji je kupio tvrtku nije pravi investitor, da to on radi za nekoga drugog. Međutim, neka pogledaju malo bolje koje reference ima taj čovjek i koju investicijsku povijest ima pa će vidjeti da tome nije tako. Što se tiče nekih prigovora kako tu nije rađen due dilligence, moram reći da po onome što je meni poznato je taj investitor prije dvije-tri godine sa Sberbankom ozbiljno pregovarao o ulazu u Fortenova grupu. Tada je procijenio da mu to u tom trenutku nije oportuno. On jako dobro zna kakvo je stanje Fortenova grupe, zna što ona ima, zna o kakvom se assetu radi. Prema tome, ne radi se ni o kakvom novom igraču u priču, radi se o osobi koja je u toj priči jako dobro poznata”, rekao je.

Potvrdio je da je arapski šeik ozbiljan ulagač.

Kako navodi, Borojevićev odvjetnik je već od ranije.

“Gospodin Borojević, a ni ja osobno ne mislim da će biti potreban bilo kome bilo kakav kazneni odvjetnik. Mislim da morate znati još jednu jako bitno stvar, a to je da je ozbiljno pravno neznanje govoriti da Republika Hrvatska i njeno zakonodavstvo ima išta s ovom pričom. Ovdje se radi o kupoprodaji tvrtke koja je u Nizozemskoj i arapski investitor bilo što što ima ili nema obaviti, ima obaviti u Nizozemskoj. To s Hrvatima nema nikakve veze. Hrvatska ne mora dati nikakvo odobrenje i zapravo je tu igrač treće vrste koji upliva u cijelu tu transakciju nema”, kazao je.

Upitan ima li Borojević potrebne dozvole i je li ih uspio nabaviti, ističe:

“Nije moja pozicija da u to ulazim. Međutim, činjenica je da je Sberbank imao opciju da do 31.10. proda svoje udjele. Ono što treba jasno upitati, ako je bilo sve u redu što se hrvatske strane tiče s mogučnošću da se od Sberbanka mirovinski fondovi steknu te udjele, zašto bi bilo sporno da neki drugi investitor koji je potpuno legitiman, potpuno zakonit, s adekvatnim kapitalom te udjele stekne. Gdje je tu problem? Sve je valjalo dok AZ fond zapravo nije izašao iz priče i tada je bilo potpuno legitimno da Sberbank proda. Otkud sad problemi?”.

