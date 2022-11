Pecnik o Dalićima: Žao mi je što ne postoji i bračni par godine

Podijeli:







Izvor: N1

Politički analitičar i kolumnist riječkog Novog lista Jaroslav Pecnik bio je gost Newsrooma u kojem je komentirao aferu u Ini te događanja na Antikorupcijskom vijeću.

“Antikorupcijsko vijeće apsolutno ima svog smisla, ali kao i svako vijeće takvog tipa neće ništa riješiti jer ako zagusti bit će kao i u vrijeme Agrokora. Počinje istraga, ne smije se ništa komentirati i stvar se odgađa”, rekao je.

Navodi kako Branku Bačiću zauvijek ostaje stigma čovjeka s koferom, to će ga pratiti cijeli život.

“Činjenica je da su u HDZ-u nervozni, afere se množe, ministri odlaze, koga god izaberu već nosi neku stigmu. Tu više nije riječ o 5 ili 10 ministara, nego njih 20. Sad nakon Agrokora koji još nije završen dolazi i Ina”, rekao je te dodao: “To sve pogoduje nekim političkim elitama. Sjetimo se grupe Borg. Martina Dalić je morala otići, a zatim je napisala knjigu te je proglašena ženom godine. Žao mi je što ne postoji bračni par godine. Oni nisu jedini, to je ekipa koja tako ide i radi”.

Pecnik kaže kako se krug oko Plenkovića steže.

“Milanović koliko god svašta pričao, očito raspolaže nekim informacijama kad za premijera kaže da je bio zaštitnik lopova, a sad je kralj lopova, a što se tiče Filipovića kao političara ne teba puno trošiti riječi”, rekao je pa dodao: “Kad bi se išlo u proceduru poništavanja ništetnih ugovora to bi jako dugo trajalo jer je Ina vrhunska Orbanova firma, a moji prijatelji Mađari kažu da iza njega stoji kriminalni klan”.

Navodi da Mađare Ina zanima samo kad ju toliko kontroliraju.

“Nedospustivo je da mađarski dio ekipe dirigira pravila. Svi oni ljudi koji bi trebali nešto reći o tome, ne pojavljuju se na sjednicama vijeća nego šalju Filipovića. Što bi rekli braća Srbi, to je aždaha sa 7 glava, vi to možete posjeći, ali će opet izrasti nova”, rekao je.

Pecnik kaže da mu se čini da DORH ne raspolaže jakim argumentima, a ako Todorić dobije slučaj, tvrdi da će te silne novce platiti građani.

“Činjenica je da je bilo nagovještaja da su mirovinski fondovi zaniteresirani da Plenković s njima računa i to je bila maltene gotova stvar. No, Nijemci su procijenili da to nije dobar posao, znaju oni jako dobro s kim imaju posla. Plenkovića prate brojne afere”, rekao je te dodao: “On je očito nezadovoljan jer je time mislio kontrolirati stvari koje izmiču kontroli. Od ove godine počinje prodaja zemljišta, Mađari su pokupovali zemlju u Baranji. On može otići u Bruxelles pa će ga pratiti stigma Agrokora, ali ne daj Bože da ga prati stigma izdajnika”.

