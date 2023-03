Pecnik: Policajci se boje Dekanićevog šefa

Slučaj uhićenog HDZ-ovog vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića u Newsroomu je komentirao Jaroslav Pecnik, politički analitičar i kolumnist Novog lista i srpskog Danasa.

HDZ-ov župan Damir Dekanić uhićen je pod sumnjom da je prošle godine nagovorio troje policajaca, rođaka i jednu ženu da za njega lažu da nije pijan skrivio prometnu nesreću. Pecnik kaže da je mislio da, nakon što se poslije prošlog Uskrsa sve stišalo, od toga neće biti ništa.

“Župan je napravio političku megasvinjariju, a noktima će se držati za poziciju” Ne odriče se fotelje: Župan u zatvoru, ali ne misli dati ostavku

“Kada je prošlo kako je prošlo, iako je odmah bilo govora da je on vozio jer svjedoka je navodno 20-ak, mislio sam da se po dobrom starom običaju sve zataškava i neće biti ništa, ali isplivalo je. Ali to je samo jedan kamenčić u mozaiku sveopće korupcije koja vlada Hrvatskom pod pokroviteljstvom HDZ-a. Nije on jedini, ima i drugih, ali duže od 20 godina ste na vlasti i vi ste najodgovorniji”, rekao je Pecnik.

Smatra Dekanić sam po sebi nije problem, da će vjerojatno dati ostavku na mjesto župana u šestom mjesecu kad prođe rok. “Izbori sad HDZ-u ne trebaju, zaoštreni su odnosi u Slavoniji, oni bi to gurnuli u stranu i čekat će da se stvar slegne.”

“Problem je drugo, a to je policija. DORH. Institucije koje bi trebale, ne u idealnim, nego barem u normalnim uvjetima obavljati svoj posao. Znamo da politika, Vlada imenuje glavnog državnog odvjetnika, šefa USKOK-a, ravnatelja policije i iluzorno je očekivati da će oni glumiti poštenje do kraja, ali da pokušavaju barem privid zadržati, ali ni toga nema. Ova nesretnica od šefice DORH-a dođe u Sabor, dvaput laže nikome ništa, Milina prije 11 mjeseci kaže ‘zaključili smo da nema ništa posebno. Sad ima nešto’. Ali opet bez ikakvih posljedica”, ističe Pecnik.

Naglašava da je stvar u tome “što je policija instrumentalizirana”. “Ovo je školski primjer kako se zataškava i kako se radi ono što se ne smije raditi.”

Uz Dekanića je privedeno i troje policajaca – ljudi koji su bili direktno u patroli, koji su ih usmjeravali, bez mobitela je na razgovoru za posao ostao i ravnatelj PU.

“To su relativno male sredine, a u njima je strah daleko veći. Ljudi znaju tko upravlja općinom, gradom, županijom, ne žele se zamjeriti. Svi oni imaju nekoga koga bi htjeli zaposliti. Policajci se boje Dekanićevog šefa, a naravno, Dekanić je vjerojatno zadužio neke od njih i znaju da mnogo toga ovisi o njemu ako žele zaposliti nekoga, tu je Dekanić da to na neki način riješi i onda se to radi”, rekao je Pecnik.