iz vukovara
Penava: Branitelji su ostvarili slobodnu državu, Hrvatska neizmjerno cijeni njihovu žrtvu
Potpredsjednik Sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava iz Vukovara je poručio da su hrvatski branitelji ostvarili ono za što su se borili, a to je slobodna hrvatska država. Istaknuo je i važnost poštovanja njihove žrtve.
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„Svima im je srce na mjestu jer su ostvarili slobodnu državu i dočekali priznanje hrvatskog društva, koje ih neizmjerno poštuje i cijeni njihovu žrtvu”, rekao je Penava.
Zahvalio je braniteljima, ali i svima koji su došli u Vukovar odati počast žrtvama te onima koji će u znak sjećanja zapaliti lampione.
„To je vukovarska Hrvatska, to je duh hrvatskog naroda. To je ono što se iskovalo u najtežim vremenima i što svi cijenimo i poštujemo”, poručio je.
Osvrnuo se i na mogućnost poboljšanja odnosa i suradnje sa Srbijom.
„Nadam se u svakoj prigodi, a ovo je jedna od njih. Daj Bože da ostvarimo pomake. Time bi se situacija u značajnoj mjeri relaksirala”, rekao je Penava.
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