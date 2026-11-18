N1 / Ivan Hrstić

Potpredsjednik Sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava iz Vukovara je poručio da su hrvatski branitelji ostvarili ono za što su se borili, a to je slobodna hrvatska država. Istaknuo je i važnost poštovanja njihove žrtve.

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„Svima im je srce na mjestu jer su ostvarili slobodnu državu i dočekali priznanje hrvatskog društva, koje ih neizmjerno poštuje i cijeni njihovu žrtvu”, rekao je Penava.

Zahvalio je braniteljima, ali i svima koji su došli u Vukovar odati počast žrtvama te onima koji će u znak sjećanja zapaliti lampione.

„To je vukovarska Hrvatska, to je duh hrvatskog naroda. To je ono što se iskovalo u najtežim vremenima i što svi cijenimo i poštujemo”, poručio je.

Osvrnuo se i na mogućnost poboljšanja odnosa i suradnje sa Srbijom.

„Nadam se u svakoj prigodi, a ovo je jedna od njih. Daj Bože da ostvarimo pomake. Time bi se situacija u značajnoj mjeri relaksirala”, rekao je Penava.

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