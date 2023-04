Todorić: Borg i Plenković napravili su monstruozan plan i krenuli sa zavjerom

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Bivši vlasnik Agrokora, Ivica Todorić, održao je konferenciju za novinare nakon što je palo DORH-ovo financijsko vještačenje na sudu.

Podsjetimo, Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu odlučilo je da je financijsko vještačenje Ismeta Kamala, plaćeno milijun eura, na kojem se temelji optužnica za izvlačenje 1,2 milijarde kuna u slučaju “veliki Agrokor” nezakonit dokaz.

Todorić je ranije najavio da će na konferenciji govoriti o tomu kako je Izvanredna uprava Agrokora kreirala insolventnost cijele grupe Agrokor, ali i o financijsko- poslovnom stanju današnje Fortenove u odnosu na Agrokor d.d..

“Prije šest godina započelo je neprijateljsko preuzimanje imovine u Hrvatskoj. Skupina Borg i Plenković napravili su plan i krenuli sa zavjerom, s jedne strane su rekli da sam ja kriminalac, a s druge da je Agrokor u problemima. Ja sam kroz ove vrijeme uložio velik trud da bih pokušao dokazati istinu, Na tom poslu sam uspio, osim dvije stvari koje javno nisam komunicirao”, rekao je Todorić.

“Dug Fortenove je i danas isti”

“Nakon što neprijateljski preuzeli privatnu imovinu da bi uspjeli sa svojom namjerom, trebali su 40 kompanija unutar Agrokora i sve one su trebale biti insolventne. No istina je da niti jedna kompanija nije bila insolventna, oni su to unaprijed znali. Imali su monstruozan plan, oni su odlučili da se sudužničke garancije knjiže u dug Agrokora. Agrokor je bio dužan i taj dug od 14 milijardi kuna knjižio i on bio dužan, ali su garanti sudužnici bili nekoliko Agrokorovih kompanija”, dodao je.

“Na početku sam rekao da je trebalo obuhvatiti 40 kompanija, nisu imali rješenje za drugih 24 kompanija. Išli su se zadužiti s roll up-om. Gledali su koliko bi trebali da bi u insolventnost mogli gurnuti cijelu grupu, pa su roll up ugovor gurnuli za 8 milijardi”, rekao je.

Što se tiče Fortenove, kaže da su to šokantne brojke. “Kapitala gotovo nema. Da nisu prodali Ledo i to knjižili, ništa. Stručnjaci meni kažu da u životu nisu vidjeli ovakvu situaciju. Hrvatski sud je utvrdio 35 milijardi duga od 50 milijardi prometa. Fortenova danas ima promet od 30 milijardi, a dug joj je 33,5 milijarde. Isti dug kao i mi”, rekao je.

“Bili smo najveća kompanija u Sloveniji, u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, u hrvatsku i njihove industrije sam ulagao milijarde i zato smo imali dug. A što su oni učinili? Gdje su uložili? Zašto sad Plenković ne kaže sad? Profit je nula”, pita se Todorić.

Ruske službe

“Mene prozivaju za moj dvorac. To je jedino što sad imam, nemam ni vikendice ni novca, ništa. Tu su četiri obitelji. Vujnovac kad se probudi zaradi dvije takve kuće, svaki dan. Ja sam svu svoju imovinu ostavio u Agrokoru i s tim sam mu dizao kapital, vrijednosti i investicije, vodio sam ju u zvijezde”, rekao je Todorić.

Dodao je da su oni ukrali sigurno dvije milijarde.”Pa kako su mogli ako je Agrokor bio u bankrotu?”, pita se.

Iza njih stajale službe ruske, pa nažalost i Amerike, a protiv mene stala i hrvatska Vlada. Mislim da sam napravio pametne poteze, trebalo je sačuvati u to vrijeme glavu. Martina Dalić je došla u moj ured i rekla direktno prepiši. Mislite da to nije prijetnja? Poruke sam dobivao, nemoguće je bilo u tom trenutku njima se suprotstaviti”, dodao je.

