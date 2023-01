I ljevica i desnica kritizirali izjavu Majde Burić: Sramotno

Podijeli :

Photo: Patrik Macek/PIXSELL

Predstavnici oporbe, od lijevog do desnog spektra, kritizirali su u srijedu jučerašnju izjavu zastupnice HDZ-a Majde Burić o 'rusoljubnom' i 'srboljubnom' srcu.

Burić se istog dana ispričala nakon što ju je na to pozvao premijer i stranački šef Andrej Plenković, istaknuvši da je ona pogriješila zbog riječi upućenih zastupnici Radničke fronte Katarini Peović.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je novinarima u Hrvatskom saboru da je “to onaj pravi HDZ koji, kad se opusti i kad stega na trenutak popusti, probuja”.

Smatra da je za njihovu mentalnu svijesti ne mrziti Srbe uvreda, te je poručio da i on ima srboljubno srce na što je ponosan.

Dodao je da ima i rusofilno srce jer, kako je objasnio, moramo napokon shvatiti, ako govorimo loše recimo o Vučiću ne govorimo loše o srpskom narodu.

Predstavnica Kluba Zeleno-lijevog bloka Ivana Kekin rekla je također da u tom bloku svi imaju srboljubno srce.

Kekin: HDZ drži da je uvreda nekome reći da ima srboljubno srce

“Nije samo užasno nego je i zabrinjavajuće da u 2023. saborski zastupnici većine u hrvatskom parlamentu drže da je uvreda nekome poručiti da ima srboljubne srce”, rekla je.

Poručila je da svi zastupnici Zeleno-lijevog bloka imaju čovjekoljubno srce.

Problema imaju, dodala je samo s onima koji drže da se ljude može diskvalificirati na temelju nacionalne, vjerske, seksualne i rasne pripadnosti.

Ti ljudi imaju srca puna mržnje, što je jučer pokazala Burić, rekla je Kekin. Smatra da isprika Burić nije isprika jer je u sebi zadržavala “aii”, što znači da nije za izrečeno preuzela odgovornost.

Nikola Grmoja (Most) rekao je da su sad svi skočili na “tu priču o srboljubnom srcu dok istovremeno u cijeloj Europi imamo antirusku histeriju”.

“Ako osuđujemo rusku agresiju, agresiju jednog režima to ne znači da su svi Rusi za to odgovorni. Dobar dio građana srpske nacionalnosti borio se na strani Hrvatske u Domovinskom ratu i u tom smislu niti jedan Srbin ne smije nositi krimen za bilo što, ali nose oni koji su vodili Srbiju u to vrijeme i taj režim”, rekao je Grmoja.

Ustvrdio je da ne mogu ni svi Rusi odgovarati za sulude poteze Vladimira Putina, ali imamo često antirusku histeriju protiv jednog naroda što ne mogu nikako opravdati ni kad su u pitanju Rusi ni Srbi.

Pavliček: Komentar Majde Burić je sramotan

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček rekao je na konferenciji za novinare da je komentar Majde Burić sramotan.

“Ako smo u političkom ringu trebamo imati dostojanstvo i ne treba nikad vrijeđati na osobnoj razini”.

Dodao je da je Burić već godinama u koaliciji sa SDSS-om i da su ona i članovi HDZ-a zadnji koji trebaju govoriti i vrijeđati na toj razini.

Smatra da se Burić posula pepelom nakon reagiranja premijera, što samo pokazuje da su saborski zastupnici HDZ-a lutke na koncu Andreja Plenkovića koji je apsolutni vladar HDZ-a.

Damir Habijan (HDZ) stao je u obranu svoje stranačke kolegice, ustvrdivši da se Burić ispričala za svoje riječi, ali da to nije učinio Peđa Grbin koji je pitao premijera “je li glup” i stalno proziva Vladu da je korumpirana.

Burić je u utorak na aktualnom prijepodnevu rekla Peović da ima ‘rusoljubno’ i ‘srboljubno’ srce. Nakon što ju je premijer pozvao da se ispriča izjavila kako joj nije bila namjera uvrijediti bilo koga. Ispričala se ako je svojom izjavom uvrijedila pripadnike srpske manjine, što joj nije bila namjera.

