Peović predlaže novi porez: “On ne bi oporezovao nekoga tko je naslijedio vikendicu nego Željku Markić”

Saborska zastupnica Radničke fronte, Katarina Peović, gostovala je u Newsroomu gdje je komentirala ponovljenu raspravu u Saboru oko Zakona o izbornim jedinicama.

Peović kaže da ne zna koja je dobrobit od te rasprave pa se nije uključivala u nju. “Uskoro će biti objavljena minimalna plaća koja nije dovoljna da se pokriju osnovne potrebe života i nemamo dostojanstvenu plaću koja je zagarantirana Ustavom. Vladajući time krše Ustav”, rekla je.

“Naša minimalna plaća je skoro duplo niža od slovenske, a troškovi života su viši”

“Klasična je HDZ-ovska statistička manipulacija je da minimalna plaća raste, ali ona je najniže rasla od svih zemalja EU-a, i imamo najmanju minimalnu plaću koja je za duplo manja od slovenske. Ona bi trebala iznositi preko 1.400 eura, ali to ne ide preko noći jer je naša produktivnost niska i stagnira u usporedbi s drugim zemljama jer smo deindustrijalizirana zemlja”, dodala je.

Profesor Josip Tica je nedavno iznio podatak da smo 1978. imali bolji standard nego danas. “U socijalizmu smo bili 4. po brodogradnji u svijetu, imali smo manji javni dug, 1/3 ljudi je stanovala u državnim stanovima i slično. Postoje razni mitovi gdje treba bogate rasterećivati. Mi tražimo dvije akcije, a to je – porez na neto bogatstvo i vraćanje zakona o ispitivanju porijekla imovine”, tvrdi.

“Najniža granica za oporezivanje na neto bogatstvo bi bila 700.000 eura i marginalne stope bile bi od 1-4 posto iznad 100 milijuna eura. Mi često dobivamo negativne reakcije od srednjeg sloja zbog poreza na nekretnine i opravdano jer imamo velik broj nekretnina u privatnom vlasništvu. Porez na neto bogatstvo ne bi oporezivao srednji sloj”, navela je Peović.

Tvrdi da postoji istraživanje gdje 83 posto ljudi podržava povratak zakona o ispitivanju porijekla imovine.

“Porez na bogatstvo ne bi oporezovao nekoga tko je naslijedio vikendicu ili klet nego Željku Markić koja ima između 9 i 10 nekretnina od kojih su neke luksuzne vile. No to su primjeri poznatih osoba, no postoje i oni koji nisu poznati, a imaju sličnu imovinu. Ona je prijavila prije nekoliko godinu plaću od 6.000 kuna jer bogataši često prijavljuju svoje niske prihode da bi se zamaglilo koliko imaju u nekretninama i u štednji u bankama”, dodala je.

“Bogati ne reinvestiraju ni ulažu, oni akumuliraju svoje bogatstvo”, kazala je.

Na kraju je otkrila da, za razliku od HSS, sa Socijaldemokratima nikada ne bi koalirala i da ih ne vidi kao lijevu stranku.

