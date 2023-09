“Naša minimalna plaća je skoro duplo niža od slovenske, a troškovi života su viši”

Podijeli :

Katarina Peović iz Radničke fronte bila je gošća Newsrooma u kojem je komentirala politilke aktualnosti i pripreme za predstojeće parlamentarne izbore.

“Ako je uspjeh turbo Branka Bačića da je iselio ljude, onda možemo cinično reći da je to najveći supjeh HDZ-a – iseljavanje ljudi. U ovom kontekstu je to pozitivno, ali ne nakon toliko vremena to ne možemo uzimati kao uspjeh. Oni to sebi sigurno bilježe kao kvačicu”, rekla je na početku saborska zastupnica Radničke fronte Katarina Peović.

Također je dodala: “Ako imate 75 umirovljenika koji žive u siromaštvu i najniže plaće u EU-u… onda je stvarno pitanje s čim se premijer hvali. Andrej Plenković i ministri u Saboru imaju šalabahter s manipulativnim brojkama s kojima se stvara nerealna slika o Hrvatskoj”.

Peović kaže da premijer Andrej Plenković nikad ne analizira čega je rast BDP-a rezultat, a kako kaže, sad nije uračunat turizam.

“On ne analizira strukturu gospodarstva. Ljubo Jurčić je dobro rekao da od Plenkovića nećemo dobiti jasnu distinkciju što raste, a što opada i dok nemamo jasnu industrijske i privredne politike, to su sve mjere gašenja požara. Stvarno smo na začelju Europe, jedna smo od najsiromašnijih zemalja, BDP nije najbolji pokazatelj standarda stanovništva“, rekla je pa dodala: “Preko 60 posto ljudi u Hrvatskoj nema za jedan tjedan godišnjeg odmora. Umirovljenici će reći da nemaju ni za hranu, da je i ona luksuz. Ljudi su rintali doma i gledali strance koji idu na more i sad rintaju još više sati i sad Vlada dolazi na ideju da trebamo još više raditi iako smo u Europi imamo najviše radnih sati. Je li mi umirovljenicima moramo omogućiti da rade ili da imaju mirovine od kojih mogu živjeti?”

Političarka kaže kako je 13. mirovina u rangu božićnice ili neoporezivog djela plaće.

“Nama ne treba 13. mirovina, mi trebamo imati mirovinu od koje se može živjeti na razini jednog mjeseca. U socijalizmu je mirovina iznosila 70 posto plaće, a sad jedva 37 posto. Uistinu bismo trebali propitati drugi stup, a ne ovo što sad u kvazi reformi radi Plenković. Privatizacija mirovinskog sustava je bila uistinu pogrešna. Ono što se sada nudi umirovljenicima je prevara. 80 posto umirovljenika sad prelazi na prvi stup kao da nije bilo nikakave mirovinske reforme. Treba dignuti mirovine i plaće, ako su one vezane na plaću. Nema nikakvog razloga da se bitno ne povisi minimalna plaća”.

Peović kaže da Vlada nema mogućnosti dizati plaću u privatnom sektoru, ali ima mogućnost postizanja minimalne plaće.

“Naša minimalna plaća je skoro duplo niža od slovenske minimalne plaće, a troškovi života u Sloveniji su niži nego kod nas. Radnička fronta će tražiti porez na neto bogatstvo. Trebamo zadržati i porez na ekstraprofit. Dogma o samoregulirajućem tržištu i porezu na ekstraprofite je stvarno opovrgnuta. I Agencija za tržišno natjecanje i uopće ta ideja da se tržište regulira na taj način je potpuni mit. Toga moramo postati svjesni. U zemljama u kojima nema poreza na nekretnine i poreza na nasljeđivanje, oportuno je uvesti porez na bogatstvo”, kazala je.

Također, navodi da Hrvatska ima vrlo visoke poreze na rad, a vrlo niske poreze na kapital te treba uvesti tipove poreza koji će to ujednačiti.

“Porezni sustav nije čarobni štapić koji može riješiti naš problem. Porez na zagađivanje se ne uvodi da se riješe klimatske promjene nego da se spriječi proizvodnja zagađenja”, kazala je.

Komentirala je i potencijalnu koaliciju na predstojećim parlamentarnim izborima.

“Radnička fronta se nikad nikome nije nudila, neformalni razgovori su došli od SDP-a, SDP bi nas volio vidjeti kao koalicijske partnere. Mi smo rekli da smo za veliku lijevu koaliciju koja može smijeniti HDZ. Otvoreni smo za razgovore, ali se sigurno nismo nikome nudili. Laska nam da članstvo SDP-a smatra da smo poželjni koalicijski partneri. Ljevica mora ići u smjeru brige za radništvo. Osobno mislim da mi je elektivna politka na neki način malo naporna. Mi bismo cijelo vrijeme trebali pričati o s vojim programima, a to se često svodi na personalizaciju. Većina stranaka ulazi u javni prostor ulazi da bi žonglirali s dvije, tri poznate teme. Oni bi sve isto kao HDZ, ali da oni budu na vlasti. Pričanje o ljudiam je niža tema od pričanja o idejama”, zaključila je.

