Petek tvrdi da je Tomašević postao jedan običan hrvatski političar: “To nije radio ni Bandić”

Zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Renato Petek, gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao stanje u gradu.

Petek je komentirao svoju objavu na Facebooku gdje je napisao da gradonačelnik Tomislav Tomašević nije ispunio svoje predizborno obećanja, a to je da nije naručio neovisnu financijsku reviziju Grada.

“Obećao je dvije stvari kada uđe u red. Prvo je naručiti neovisno financijsko izvješće o stanju Grada, a drugo je izvješće za upravljane gradskom mirovinom jer Grad ima veliki broj nekretnina koje nisu u funkciji i na kojima gubi novac. Stotine milijuna kuna se otpisivalo jer se nisu plaćali. Građani ni danas ne mogu vidjeti na gradskim stranicama na što se troši novac. Gradonačelnik je odlučio biti netransparentan i prilično zatvoren u komunikaciji, a rekao je da će biti otvoren prema građanima”, rekao je.

“Kad postane te potpuno transparentni onda više nema povratka. On čak i od zastupnika krije neka pitanja, ja čekam odgovor i po 450 dana. To nije radio ni Milan Bandić. Gradonačelnik se zatvorio u jednu vrlo usku skupinu ljudi i ne komunicira otvoreno”, dodao je.

“Netko tko ima ideje teško će ih provesti u praksu ako nema iskustva. Za ključne resore Tomašević ima iste ljude kao i Bandić. On im produljuje mandate po 6 mjeseci i tako već dvije i pol godine. Pročelnicu za financije je stalno kritizirao po pitanju proračuna, a sada ga je očito uspjela uvjeriti da ju ostavi. Stalno se vadi na kosture iz ormara, a da je naručio neovisnu financijsku reviziju onda ga ništa ne bi mogli iznenaditi. On se više ne može ispričavati”, tvrdi Petek.

Kaže da ga je podupirao, ali je brojna obećanja prekršio. Samo je nastavio s vlašću kakva je bila, postao jedan običan hrvatski političar koji jedno obećava, a kada dođe na vlast sve ostane po starom. To će razočarati određen dio birača”, naveo je.

Smatra da je gradonačelnik imao vremena neke stvari promijeniti i ukazao je na interni sastanak u Možemo koji se vodio u smjeru namjernog stvaranja prometnih gužvi kako bi građani odustali od vožnje automobila. “To su opasne ideje. Ako postoje motivi zašto se ne rješavaju prometni problemi onda je Možemo postalo stranka opasnih namjera”, rekao je.

Što se tiče širenja pješačkih zona, kaže da je to trend u europskim gradovima, ali da za to treba napraviti preduvjete poput boljeg javnog prijevoza. “Tu je i pitanje grafita gdje svi turisti kažu da im je to najgora stvar u Zagrebu, a mi umjesto da to riješimo mi crtamo još grafite po cesti”, dodao je.

Naveo je da upozoravao da neće bit moguće samo tako raskinuti suradnju s Petrom Pripuzom, ali da je gradonačelnik obećao da će to napraviti odmah pa je ipak morao potpisati ugovor s njim.

