Picula: Nisam siguran da je Kina spremna ispuniti svaki Putinov zahtjev

SDP-ov eurozastupnik Tonino Picula gostovao je u N1 studiju uživo u kojem je komentirao aktualna politička događanja.

“Osjeti se užurbanost u Bruxellesu, to nije samo problem prometa nego kao da se zgušnjava vrijeme jer mi se čini da članice EU-a ulaskom u drugu godinu agresije Vladimira Putina moraju pronaći načine kako ojačati vlastito jedinstvo, ali i ubrzati brzinu dostave Ukrajini svega onoga što je obećano. Važno je održati političko jedinstvo, ali i biti sasvim konkretan što znači veliku razliku između uspjeha i neuspjeha kad je riječ o Ukrajini”, rekao je eurozastupnik Tonino Picula.

Picula navodi kak je ovo sad Kini prvorazredan prilika da se dokaže kao prvorazredni politički igrač.

“Čini mi se da je Xi Jinping ojačan svojim novim beskonačnim mandatom koji je stekao. Odlazeći u Moskvu želi potvrditi da se radi o prvaku u taboru svjetskih sila koje ne dijele iste poglede na demokraciju kao zapadne zemlje. Odabrao je Moskvu sasvim namjerno. Brojke su nemilosrdne, Kina je Rusiji postala prvi vanjskopolitički partner, a Rusija kini tek 11. Plinovod koji bi trebao opskrbljivati Kinu ruskim plinom se slobodno može preimenovati u Snaga Kine”, rekao je Picula te je dodao: “Rusija ovog trenutka nema velikog izbora. Odabravši rat protiv Ukrajine, Putin je osudio Rusiju na međunarodnu izolaciju. Oni će sve više ovisiti o Kini, ali vidjet ćemo na koji će način Kina koristiti tu svoju dominaciju. Nisam siguran da je Kina spremna ispuniti svaki Putinov zahtjev”.

Picula kaže kako Kina dobro balansira svoju poziciju, ali otvoreni sukob Pekinga s Washingtonom bi itekako ugrozio njezinu ekonomsku poziciju.

“I Ukrajini je stalo da Kina do određene razine zadrži razumijevanje za Kijev. Događa se ono što su pesimisti najavljivali. Također, i dijalog između Srbije i Kosova se ponovno pretvara u jednu vrstu kolekcije monologa gdje svatko tumači situaciju sebi u korist. Članice EU-a su odlučile taj ključni problem privesti kraju, ali ne znam koliko će to biti moguće. Morat ćemo vidjeti na koji način će Bruxelles i Washington nadalje pristiskati političku ponudu Beograda ne bi li se Vučić privolio na potpisivanje tog ugovora. Vučić osjeća da ima još uvijek dovoljno prostora da priskrbi određene koncesije Zapada. On ne uvodi sankcije Rusiji. Čini mi se da se Aleksandru Vučiću dopušta da ima manevarskog prostora koji obilno koristi u BiH i Crnoj gori. Zbog općeg političkog uloga Zapad se ne može vratiti u politički drijemež. Kolektivni Zapad će se morati odlučiti”, kazao je Picula.

Također, kaže da se politička tranzicija u Crnoj Gori kao da se produžila jer su se ponovno pojavili neki upitnici.

“I ovi predsjedničlki izbori su puni zanimljivosti i novih situacija. U prvom krugu je pobijedio predstavnik izvanparlamentarne stranke što se nikad nije dogodilo. Ovog je trenutka teško predvidjeti što će se dogoditi u slučaju pobjede kandidata koji je sve iznenadio. Mnogo je neizvjesnosti pred Crnom Gorom. Europska Unija mora vrlo jasno komunicirati kakvu Crnu Goru očekuje, ali i Crna Gora mora reći može li takva postati”, zaključio je.

