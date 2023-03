VIDEO Nova snimka opet pokrenula nagađanja o zdravlju Vladimira Putina

S početkom ruske invazije na Ukrajinu pojačala su se i nagađanja o zdravlju ruskog predsjednika Vladimira Putina. Špekulacije je dodatno pojačao iznenadni Putinov posjet okupiranim područjima u Ukrajini.

U video zapisu koji prikazuje Putinov posjet Sevastopolju vidi se da ruski lider šepa. Putin je nosio dolčevitu i jaknu te je hodao s Mihailom Razvožajevim, guvernerom Sevastopolja, i šest tjelohranitelja koji su, čini se, nosili pancirne prsluke.

Dok je hodao s njima, činilo se da osjeća nelagodu i da hoda sporije nego nekoliko dana ranije kada se pojavio u Moskvi, piše portal 19fortyfive. Putin je navodno posjetio muzej Tauričkog Hersonesa i dječju umjetničku školu u regiji.

Anton Geraščenko, savjetnik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, podijelio je na Twitteru video snimku ruskog predsjednika u šetnju, koju su izvorno objavili ruski mediji. Geraščenko je u objavi naveo da “Putin vidljivo šepa“.

“Putin vidljivo šepa u posjetu okupiranom Krimu. Ruski izvori navode da je Putin posjetio Sevastopolj da bi “proslavio” godišnjicu aneksije Krima, što će, uzgred rečeno, biti jedna od stavki na Putinovom popisu optužbi pred Haškim sudom”, naveo je Geraščenko u objavi.

A visibly limping Putin arrived in occupied Crimea



Russian sources report Putin's visit to Sevastopol to «celebrate» the anniversary of the annexation of Crimea



Which, by the way, will be one of the items on Putin's list of accusations at The Hague Court. pic.twitter.com/XPJDGqvT9e