Podijeli :

Goran Kovacic/PIXSELL

Nedavne jake kiše začepile su odvode u Novom Vinodolskom, sustav nije izdržao pa je u more iscurio i sadržaj koji nije smio. Zato su danima mjerne stanice pokazivale nezadovoljavajuću kvalitetu mora na pojedinim mjestima, no iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije javljaju da se situacija promijenila i da je more izvrsne kvalitete.

Tijekom drugog ciklusa ispitivanja kakvoće mora za kupanje na području Novog Vinodolskog ispitivanjem je utvrđeno da su vrijednosti ispitanih mikrobioloških pokazatelja, Escherichia coli i crijevni enterokoki, bile iznad dozvoljenih graničnih vrijednosti na tri plaže.

Jesu li u Novom Vinodolskom danima skrivali onečišćenje mora? Predivna laguna u Istri i dalje zagađena fekalijama

“Proradio je havarijski ispust, desilo se ono što se i predviđa kod takvih situacija, išao je živi sadržaj u more i to je prouročilo ovo što se desilo sa zagađenjem”, rekao je Igor Uremović, direktor Vodovoda i odvodnje ŽCV, Novi Vinodolski, našem reporteru Ranku Stojancu.

Gradske su službe, kažu, odmah reagirale, pročistile sve i postavile znakove zabrane kupanja na tri mjesta.

Kako javljaju iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a, uzorci na trećem ponovljenom testu 9. lipnja kao i oni na četvrtom testu 13. lipnja potvrdili su izvrsnu kakvoću mora na sve tri plaže u Novom Vinodolskom – Zagori kupalište – zapad, Zagori kupalište – istok i Bribirskoj obali.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što napraviti u slučaju ugriza zmije? Jedna popularizirana metoda ne funkcionira Rusi potvrdili: Napadnut je Krim!