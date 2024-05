Kako će vladati DP? “Plesat će po rubu, ali nastojat će da ga ne prijeđu”

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Nakon što je s HDZ-om dogovorio sastavljanje vlade u kojoj će mu pripasti resori gospodarstva, poljoprivrede i demografije, Domovinski pokret objavio je koji će mu biti glavni ciljevi dok bude na vlasti.

“Demografska obnova, povratak mladih, obnova sela, samodostatnost u proizvodnji hrane, kao i promjena općedruštvene klime, u skladu s programskim načelima, ostaju naši ključni ciljevi”, poručili su iz DP-a.

Ti ciljevi donekle su reducirani u odnosu na one koje su DP-ovci istaknuli u svome izbornom programu. Tamo im je, doduše, demografski oporavak bio ispred svega ostalog i u raspodjeli resora uspjeli su dobiti demografiju, za što će biti potrebno osnovati novo ministarstvo. No, neke točke DP-ovog izbornog programa, nakon posignutog dogovora s HDZ-om više se ne spominju.

“Neće inzistirati na deratifikaciji Istanbulske konvencije”

Primjerice, deratifikacija Istanbulske konvencije na čemu je DP prije izbora inzistirao ponajviše stoga što se njome navodno promiče rodna ideologija.

“Upravo taj vid infiltriranja u cjelokupno društvo, uključno na žalost i među najmlađe dobne grupe, primjenjuje se progresivno i bez ikakvih ograničenja”, piše o rodnoj ideologiji u izbornom programu DP-a.

Komunikacijski stručnjak i politički analitičar Jerko Trogrlić tumači nam zašto se deratifikacija Istanbulske konvencije više ne spominje.

“To je nešto što se ni zakonski ni ustavno ne može tek tako učiniti. To je i nešto na što HDZ i Andrej Plenković, nakon svega što su prošli s Istanbulskom konvencijom, ne bi ni pristali, a mislim da nije više ni tema na kojoj se može “zapaliti” javnost. Stoga mislim da na tome DP više neće inzistirati”, kazao je Trogrlić.

Ne spominju više ni promjenu izbornog sustava

Ne spominju u DP-u više ni promjenu izbornog zakona, koju su spominjali u svome programu i u kampanji prije izbora.

“Retorika se od one predizborne do ove danas bitno mijenja, što je uobičajeno. Osim toga, većinski partner određuje smjer kojim će vlada ići. Nemoguće je da DP u potpunosti mijenja sve što je zamislio. U onome na čemu su inzistirali i što im je percepcijski bilo važno – da ne žele biti s SDSS-om u većini – pokazali su dosljednost i uspjeli”, ističe Trogrlić.

Kako do 4 posto BDP-a za demografske mjere?

U središtu DP-ovog programa je demografski oporavak, a u izbornom su programu najavili ulaganje najmanje 4 posto BDP-a za potrebe pronatalitetnih mjera. To bi, smatraju, bilo dovoljno za sve planove obuhvaćene strategijom demografskog oporavka u četverogodišnjem razdoblju. No, je li 4 posto BDP-a prevelik zalogaj i račun bez krčmara?

Trogrlić smatra da DP, iako će imati ministarstvo demografije, neće moći samostalno dobiti taj postotak BDP-a za demografske mjere.

“Čak i kada se stavi u jedno ministarstvo, demografija je interdisciplinarna stvar koja se proteže na više ministarstava pa treba vidjeti hoće li se sumarno zbrajati sve te mjere i onda ih prikazivati kroz taj psototak. Ali s 13, 12, 11 ili 10 ruku u Saboru nemate pravo imati 100 posto izvršne vlasti i programa”, napominje.

“Neće biti većih svjetonazorskih procijepa”

Vjerojatno najkontroverzniji dio DP-ovog programa jest ideja preobrazbe Hrvatske u tzv. domovinskom duhu. Konkretno bi to značilo uvođenje tog duha u obrazovni sustav, medije i kulturu, a kroz reviziju dijela sadržaja u školskim udžbenicima, “kroatizaciju” programa državne televizije, radija, i svih njihovih programa”, ali i “reviziju sredstava koja se dodjeljuju tjedniku Novosti i nekim drugim portalima i tiskovinama, zbog očite antihrvatske djelatnosti koju razvijaju godinama”.

Trogrlić smatra da u svjetonazorskom smislu neće biti većih procijepa između HDZ-a i DP-a te da će od svega navedenog na tom svjetonazorskom terenu glavna tema biti financiranje SDSS-a, odnosno tjednika Novosti.

“Za DP ne postoji svjetonazorski bliža stranka s kojom može formirati vlast od HDZ-a. Nisu njihove razlike, pogotovo programske, toliko značajne. Zakon o hrvatskom jeziku donio je HDZ, koji je time pokušao otići nešto desnije od onoga što je Plenković radio prethodnih sedam godina”, napominje.

“DP će morati jako paziti da ne ode u ekstremizam”

Što se tiče samog načina vođenja vlade i upravljanja, Trogrlić kaže da će biti drugačiji od dosadašnjeg.

“Plenković je do sada bio stopostotni gazda, a sada to više neće biti. Imat ćemo tri, četiri nove osobe u vladi koje nemaju iskustvo takvog rada pa će možda biti nekakvih sukoba. DP će, da bi pokazao svrhu postojanja, svako toliko morati pokazati razliku u odnosu na HDZ. No, izgleda mi u ovom trenutku i HDZ i DP žele da ta vlada potraje. DP će morati jako paziti da ne ode u ekstremizam jer bi to onda mogao biti alibi SDSS-u, a onda i liberalima, da ipak idu “spasiti” državu i ući u vladu. Mislim da će DP plesati po rubu, ali će nastojati da ga ne pređe”, zaključio je Trogrlić.

