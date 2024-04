Puhovski: Anušić ne može pronaći WC u Bruxellesu

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski na televiziji N1 komentirao je rezultate izbora i moguće poslijeizborne kombinacije za sastavljanje parlamentarne većine i formiranje vlade.

Puihovski je najprije prokomentirao današnji status Andreja Plenkovića na društvenim mrežama u kojem je napisao da će se vrlo brzo donzati s kim će formirati većinu u Saboru.

“On sigurno ruje, kopa, pokušava nešto dogovoriti. Idealna varijanta za HDZ u ovoj situaciji jest većina koja bi se postigla s podijeljenim Domovinskim pokretom. Tada ne bi bili u situaciji da moraju pristajati, barem formalno, na neke ucjene. Mogu dobiti sedam, osam ljudi iz njihovog kluba, već bi to bilo dovoljno za većinu. Plenković je već plesao sa 76 zastupnika pa bi mogao i dalje”, kazao je Puhovski.

“Dobro je da pregovore vodi Grbin, ne Milanović”

Ako mu to ne uspije, dodaje Puhovski, za 3-4 dana u igru bi se vratio Zoran Milanović s SDP-om.

“Pokušao bi ishoditi manjinsku vladu ili slično, što se ne čini vjerojatnim, ali trajalo bi 6-7 dana i vratilo bi se opet Plenkoviću. Dobro je što čujem da bi pregovore u ime SDP-a vodio Peđa Grbin, jer on je za to sigurno bolji od Milanovića”, kazao je Puhovski.

Dodao je da mu se ovoj situaciji čini kako je vjerojatnijim da će HDZ ostati u situaciji da kontrolira većinu.

“Na neki način to je i poruka birača. Strategija oporbe da se izazove moralna panika koja traži nekakav spas nije uspjela. Postoji ozbiljno nezadovoljstvo društva, što pokazuje visoka izlaznost. Problem oporbe je i krivi termin izbora koji je odredio Milanović nakon što je mnogo građana dobilo najveću plaću u svome životu pa nećete sebe vidjeti kao očajnu osobu koja traži spas”, smatra.

To je kombiancija koja je dovela do jake pozicije HDZ-a, iako je dobio nekoliko mandata manje nego prije četiri godine.

“DP ne bi izdao glasače ako bi išao s HDZ-om”

Govoreći o dosad najčešće spominjanoj kombinaciji, da HDZ i DP sastave većinu, Puhovski kaže da za razliku od Možemo! koji je zaista protiv HDZ-a, DP je protiv, ali “unutar familije”.

“DP jest dio familije. Ne vidim da bi izdali svoje glasače ako bi išli s HDZ-om jer njihovi glasači su nekad bili dio HDZ-a. Pitanje je koliko su ti ljudi ogorčeni HDZ-om”, kaže.

Ne treba zaboraviti, dodaje, i da je Mario Radić čitavo vrijeme u kampanji davao do znanja kako nije isključena suradnja s HDZ-om.

Puihovski smatra da se DP zasad okreće HDZ-u.

“Ponašaju se na način “nek oni traže nas, ne tražimo mi njih” i to je dobro dok su jedinstveni. No, nisam siguran da su baš tako jedinstveni. Očito se ne mogu tako lako dogovoriti, ali očito je i da je Radić čovjek koji je zbog svoga poslovnajačkog backgrounda spremniji za neke pitomije aranžmane s HDZ-om, dok je Ivanu Penavi kao razmetnom sinu lakše bilo razgovarati s Milanovićem. No s Milanovićem ide neka prtljaga neprobavljiva za Penavu. Čeka se da se vidi tko će odustati”, kazao je.

“Anušić u Bruxellesu ne može pronaći WC”

Na pitanje je li moguća suradnja HDZ-a i DP-a na način kako u Njemčakoj surađuju CDU i CSU, Puhovski je rekao da između CDU i CSU nema svjetonazorskih nego taktičkih razlika. U slučaju HDZ-a i DP-a postoji svjetonazorski prijepor oko jednog pitanja.

“Ovdje se konkretno radi o Istanbulskoj konvenciji”, kaže.

Također napominje da je Plenković puno manje suverenist od Milanovića, a puno više vezan uz Bruxelles i da je u tome njegovo ograničenje po pitanju moguće koalicije s DP-om.

S obzirom na to da se Ivan Anušić čini prihvatljivijim Domovinskom pokretu nego Plenković, Puhovski se osvrnuo i na spekulacije nekih da Anušić, koji je izuzetno popularan u stranci, preuzme HDZ, time i vladu.

“Već dugo govorim da hrvatski premijer mora pola mjeseca do mjesec dana godišnje boraviti u Bruxellesu. Jedino Plenković to može i donekle Jandroković, Anušić ne. On nema kapacitet za Bruxelles. On ne može pronaći WC u Bruxellesu. Plenković ide u Bruxelles kao što Anušić ide u Strizivojnu-Vrpolje. Anušić može biti potpredsjednik vlade, ali ne može biti premijer”, smatra.

