Plenković čitao poruke sa zastupnikom: “Malo je indiskretno, ali…”

Izvor: N1

U četvrtak je održan sastank parlamentarne većine, a izjavu nakon sastanka dao je predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je, između ostalog, komentirao i ulazak Hrvatske u Schengen.

Plenković se zahvalio članicama Schengena na jednoglasnoj podršci Hrvatskoj. “U proteklih 6 godina radili smo predano na svim reforma, ispunili smo 281 preporuku. Ovo je velika godina isporuke: Pelješki most, europodručje, zamjena kune eurom i sada Schengen”, kazao je premijer.

Zahvalio se ministrima i Vladi, policiji i svima koji su dali doprinos u ovom procesu. “Nije mi poznato da je bilo koja zemlja ušla istoga dana u Schengen i u europodručje.”

Ovrnuo se i na izjavu Slovenije i odgovor Hrvatske. “Spremni smo razgovarati sa Slovenijom o razgraničenju u duhu dobrosusjedstva i zahvaljujemo Sloveniji na potopori.”

“Niti jedna država članice nije imala nikakve rezerve prema Hrvatskoj. nitko ni danas nije imao problema s Hrvatskom. Prvi smo koji smo napravili nezavisni mehanizam za provjeravanje i gledanje kontrola na granici”, dodao je Plenković.

Osvrnuo se i na pad MiG-a. “Oba pilota se osjećaju bolje. Što se tiče istrage, nemam novih informacija.”

Naš Domagoj Novokmet pitao je premijera je li se na sastanku govorilo i o porezu na ekstraprofit i postoji li podrška. “Podrška je jasna.”

Obuka ukrajinskih vojnika

Plenković je komentirao i glasanje o obuci ukrajinskih vojnika. “Mislim da bi se trebali bojati oni koji ne budu za sudjelovanje Hrvatske u misije EU-a, to će biti njihov pečat.

Na pitanje da komentira izjave Zurovca da je na njega vršen pritisak, rekao je: “Netko na Zurovca radio pritisak? Ako je to tako onda ja ima veliki komunikacijski upit u to što on percipira kao pritisak. Zurovac je meni poslao poruku prije par dana, kaže on ovako, malo je indiskretno, ali moram ovako da otklonimo teze, on će mi oprostiti, moram radi transparentnosti citiram:

‘Poštovanje, volio bih da popijemo kavu i porazgovaramo oko obuke vojnika, mogu se prilagoditi oko termina i doći do Vlade s obzirom da sigurno imate više obveza’.

Ja kažem da sam na putu i da mogu najranije danas, u četvrtak, ali da sam zadužio Bačića da porazgovara sa svim klubovima. Dakle, niti sam ja niti je Branko radio pritisak”, rekao je Plenković.

Naglasio je da oni vode konzistentnu politiku. “Politička odgovornost za nedonošenje odluke neće biti na onom tko je glasao za nego za onog tko nije glasao za. I to će nositi na plećima 150 godina.”

“Kompliciraju samo oni koji ne bi podržali Ukrajinu, a za koga su oni ne znam”, dodao je.