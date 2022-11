Podijeli:







Izvor: Saborska TV

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je 13. sjednicu Sabora. Sjednica počinje danas u 9,30 sati u Hrvatskome saboru i trebala bi završiti u četvrtak, 15. prosinca. Pitanja postavlja 40 zastupnika.

Zastupnica Ivana Posavec Krivec postavila je pitanje premijeru Plenkoviću, istaknuvši problematiku konverzije kune u euro.

“Cijelo vrijeme poručujete da će ta konverzija biti besplatna. No ono što reklame govore, konverzija neće biti besplatna za poduzetnike, zato što svaki vlasnik tvrtke mora napraviti konverziju temeljnog kapitala. Da bi to učinili, moraju otići kod javnog bilježnika i to moraju platiti. Pitam vas, premijeru, zašto to za poduzetnike nije besplatno”, upitala je.

“Ja ću vas preporučiti kolegama iz HNB-a, Ministarstva financija da se priključite ovoj karavani i izložbi jer vidim da ste sve proučili”, rekao je Plenković.

Ponovio je da je ulazak u eurozonu i Schengen strateški uspjeh. “Budući da je naš generalni koncept bio da se konverzija dogodi bez troškova za građane i poduzetnike, mi smo se itekako zainteresirali za ovu temu. Sva društva imaju zadaću svoj temeljni kapital uskladiti s novom valutom. Tu, prema postojećim propisima, jest i pitanje plaćanja javnobilježničke pristojbe. Taj zakon je i ovako i onako u proceduri, pa ćemo i to riješiti da i tih 2000 nešto ne bude teret”, rekao je Plenković.

“Dali ste ovdje javno obećanje svim poduzetnicima da to učinite i da za poduzetnike bude besplatno. Po vašem kimanju glave vidim da sam dobro shvatila. Hvala vam, predsjedniče, na tome”, rekla je.