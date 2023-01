Podijeli :

Izvor: N1

Saborska zastupnica zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić komentirala je korupcijsku aferu u središtu koje je bivša ministrica Gabrijela Žalac. Afera Softver posljednjih je dana ponovno u fokusu javnosti zbog novih poruka koje su se pojavile, a u kojima Žalac i bivša državna tajnica Josipa Rimac spominju i osobu inicijala AP.

“AP svime upravlja. Korupcijska afera oko Gabrijele Žalac nije jedina korupcijska afera namještanja natječaja koju je Andrej Plenković, odnosno AP blagoslovio. Vidimo da je to uobičajena praksa da se preko glasnogovornika (Marka Milića) i ljudi najbližih premijeru razgovara i dogovora s tvrtkama koje konkuriraju na određenim natječajima, kako da ispune uvjete, kad ne ispunjavjau da se poništava i da će se novi natječaj prilagoditi njihovim potrebama da bi prošli”, kaže Benčić spominjući i navode koje je objavio Nacional, da je glasnogovornik Vlade Marko Milić razmjenjivao poruke s bivšim predsjednikom Hrvatskih šuma Krunoslavom Jakupčićem, kojega USKOK sumnjiči da je zloupotrijebio položaj i pogodovao investitorima u aferu u kojoj je prvoosumnjičena Josipa Rimac.

Nacional: Ovo su poruke koje je bivši šef Hrvatskih šuma slao Marku Miliću

Benčić naglašava da je “činjenica da se natječaji za poslove doslovno namještaju na razini Ureda predsjednika Vlade krajnji dokaz da AP nije nešto drugo od HDZ-a”.

“A to se često plasira u javnosti – HDZ je korumpiran, ali, eto, premijer to pokušava ispraviti. To nije točno”, rekla je.

“Iz ovog svega evidentno je da je on bio uključen u sve, da je sve to znao i očigledno blagoslivljao preko glasnogovornika i drugih najbližih suradnika. Teza da bi AP htio popraviti HDZ ili riješiti korupciju ne stoji nego govori upravo suprotno. AP je novi Ivo Sanader. Sanader je isto bio miljenik javnosti i medija u smislu da će transformirati HDZ pa smo vidjeli kako će to završiti”, kazala je Benčić.

Dodaje i kako će sigurno tražiti opoziv premijera, a javnost je pozvala da pazi čijim glasovima se korupcijska hobotnica održava na vlasti.

Slučaj je komentirala i SDP-ova saborska zastupnica Mirela Ahmetović.

“Ništa se nije promijenilo. HDZ nije novi HDZ kako je Andrej Plenković to najavljivao, da će ga obnoviti, neće tolerirati korupciju… Sjećate se njegove ‘No way, to nije isti HDZ, nisam ja Sanader. E pa sad vidimo je l’ je ili nije. Baš da se jedan premijer bavi zapošljavanjem pripravnika, mislim ne da nije normalno, nego uopće nije, kako bih rekla, pristojno. Što ja znam, možda su neki razlozi koje javnost još ne zna. Prijateljski, rodbinski… To još ne znamo, ali saznat ćemo, samo plako”, rekla je Ahmetović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.