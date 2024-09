Plenković zadovoljan anketama koje pokazuju rast potpore Primorcu: On je kandidat koji će pobijediti kršitelja Ustava

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je u utorak zadovoljstvo anketama koje pokazuju rast potpore Draganu Primorcu te poručio da je Primorac odličan kandidat koji će pobijediti "kršitelja Ustava", predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Mislim da je to sjajno. Pa sami su u anketi rekli da je sa 7 došao na 21. Dakle, u mjesec dana to je ogroman skok. Tek slijedi prava vidljivost, ovo je sve neka vrsta ležerne, lagane pretkampanje, svojevrsnoga zagrijavanja”, ustvrdio je Plenković u Koprivnici te istaknuo da je Primorac vrlo angažiran i prisutan svakodnevno na terenu.

Smatramo da je on odličan kandidat, da je zreo, da ima sve reference i da će kako kampanja bude odmicala dobivati sve veću i veću potporu, dodao je te naglasio da će Primorac, kao osoba potpuno ostvarena i osobno i poslovno i politički, pobijediti na predsjedničkim izborima.

Trebamo predsjednika koji poštuje Ustav, koji je zapadno orijentiran i koji će stvarno ljudima pokazati kako na toj dužnosti voditi civilizirani politički dijalog, a ne sve ono što smo gledali od Milanovića zadnjih pet godina, što je sve suprotno, poručio je.

Plenković se u izjavi kritički osvrnuo na Milanovića među ostalim ga opisavši kao “neustavnog kandidata SDP-a za premijera” kojeg su “teško porazili” na proteklim parlamentarnim izborima i koji računa na “zaborav javnosti”.

“On je izgubio izbore koji su mu očito bili jako važni, onda je šutio tri mjeseca, pravio se nevješt. Računa na zaborav javnosti, da ljudi zaborave uvrede, da zaborave kršenje Ustava, da zaborave bilancu predsjedničkog mandata, koja je nula”, rekao je.

Dodao je i da se ne sjeća ničega čime je Milanović pridonio Hrvatskoj u proteklih pet godina te ga opisao kao čovjeka koji je “sve blokirao”. Istaknuo je i Milanovićeve “brojne uvrede, difamacije, laži na osobnoj razini, prema vladi i članovima vlade te HDZ-u te ustvrdio da bi se izborom Primorca riješilo “sve što je ovaj blokirao godinama”.

Milanovića je opisao i kao predvodnika teza kojima se “ruši sve što je normalno i civilizirano u Hrvatskoj”, navevši kao primjer “grozomorne izjave” poput “ili mi ili oni, ili Hrvatska ili HDZ, ili čovjek ili HDZ-ovac”.

“Svi oni koji to prate – ok, sretno im bilo s njim. Mi idemo na čovjeka koji je zapadno orijentiran, koji će poštivati Ustav i vladavinu prava i koji će voditi kulturan, civilizirani dijalog, a to se već vidi”, poručio je Plenković.

