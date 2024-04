Ustavna stručnjakinja: Odluka Ustavnog suda o Milanoviću je pogrešna

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Ustavna stručnjakinja i profesorica sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Ana Horvat Vuković komentirala je upozorenje Ustavnog suda, kojim se predsjedniku Zoranu Milanoviću brani postati mandatar čak i ako preda ostavku.

“Prije svega, ne, s odlukom Ustavnog suda u ovom pitanju ne mogu se složiti, i barem prve dvije točke izdvojenog mišljenja sutkinje Kušan i sudaca Selaneca i Abramovića apsolutno mogu podržati. Donesena odluka pogrešna je, jer pogrešno ocjenjuje činjenice i okolnosti koje prema mišljenju Suda okidaju ovakvu tešku sankciju, oduzimanja prava građaninu Republike Hrvatske da na temelju iskazanog povjerenja birača prihvati mandat za sastav Vlade”, napisala je na Facebooku i nastavila:

“Temeljem prvog Upozorenja, kojeg sam branila i branim i danas, jer radilo se o otvorenom kršenju Ustava i njegovoj instrumentalizaciji, očekivali smo ponavljanje tog monitornog kapaciteta Ustavnog suda, i pretpostavljali da će se raditi o osvježenom podsjećanju Predsjednika Republike na njegove ustavne dužnosti, vezane uz postupak *bona fide* određivanja datuma konstituirajuće sjednice Sabora, vođenja konzultacija, povjeravanja mandata za sastav Vlade (ako taj mandatar ne bi bio ZM) i slično. Dočekala nas je odluka pogrešnog tajminga (zakašnjela do točke gdje ju već ta nepravodobnost diskvalificira), koja neargumentiranošću riskira i da sama doprinosi podrivanju već dobrano načetog autoriteta ove možda i najvažnije ustavne institucije.

Kao i neki drugi ustavni stručnjaci, njoj je isto problematično obrazloženje upozorenja.

“Točno je da Ustavni sud nije svoju odluku obrazložio “jasnim, preciznim i nedvosmislenim ustavnopravnim argumentima i konkretno određenim činjeničnim okolnostima. To je posebno slučaj kada Ustavni sud postupa samoinicijativno bez da je zaprimio prigovor od ovlaštenih aktera koji su sudjelovali u samom izbornom postupku”. Postupci predsjednika Milanovića nakon prvog Upozorenja nisu se posve uskladili s Ustavom, i provocirali su otvoreno novu reakciju Suda. Svojevrsni ustavni game of chicken ispod je razine institucije PRH, no tu smo gdje jesmo. Međutim, *sve da je reakcija i uslijedila pravovremeno* (prije dana održavanja izbora), ti postupci nisu dosezali težinu potrebnu za okidanje ovakve sankcije”, naglasila je Horvat Vuković pa zaključila:

“Načelo proporcionalnosti, zajamčeno čl. 16. Ustava, imanentno je svim ustavnim odredbama. Imanentno je svakoj pojedinoj sankciji ili odlučivanju o tuđim pravima/obvezama, pa tako i postupanju Ustavnog suda u ovoj situaciji Narav postupaka Predsjednika Republike u predizbornoj kampanji ne doseže, uvjerena sam, točku gdje možemo reći da kompromitira strukturalne temelje načela diobe vlasti, jer bitno negativno utječe na integritet izbornog postupka. Ova odluka već odjekuje našim javnim prostorom, izloženi smo kakofoniji glasova, komentara i mišljenja. Po običaju, Hrvatska ima četiri milijuna ustavnjaka, nogometnih izbornika, epidemiologa, pa i sudaca Ustavnog suda. Iako se ne slažem s preostalim točkama ovog izdvojenog mišljenja, svakako potičem sve da ga detaljno pročitaju, jer ne moramo se sa mišljenjem posve slagati da bi prepoznali njegovu argumentiranost, dosljednost i težinu.”

