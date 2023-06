Policija u borbi protiv obijesnih vozača: Doznajemo koliko je automobila oduzeto

Podijeli :

Prometni terorizam – tako su brojni građani i stručnja javnost komentirali neodgovorno divljanje mladog vozača koji je prošloga tjedna pokosio troje ljudi na parkiralištu trgovačkog cesta Supernova u Zagrebu.

Mnogi su zazivali oštrije kažnjavanje prijestupnika, posebna pravila za mlade vozače.

No, čini se da se – nažalost daleko od očiju javnosti – sudska praksa preblagog kažnjavanja obijesnih vozača recidivista već počela mijenjati! Zasad su te promjene značajnije vidljive samo na prekršajnim sudovima, no spremaju se i zakonske izmjene za jače kažnjavanje i na kaznenim sudovima. Otkrio je to u intervjuu za Točku na tjedan N1 televizije predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić koji je iznio statističke podatke.

“Došlo je do bitnog napretka u sferi prekršajnog prava. Statistika Visokog prekršajnog suda pokazuje da je u posljednjih godinu I pol dana praksa prekršajnih sudova se znatno promijenila: sada se onima za koje se ustanovi da su recidivisti – da često voze pijani, bez vozačke dozvole, obijesno voze – uz zatvorske i novčane kazne izriče i mjera trajnog oduzimanja vozila.

Od 2018. godine oduzeto je 72 vozila s tim da se ta praksa zahuktala tek prošle godine kada je oduzeto – 60 vozila! Imam informacija da je u ovih prvih pola godina 2023., su prekršajni sudovi trajno oduzeli već 40 do 50 vozila! To je drastična promjena. Svi koji misle da će im proći divljanje na cesti bez posljedica – trebaju znati da to više nije tako!”, poručio je Dobronić.

Procedura trajnog oduzimanja vozila ide tako da prvo policija donese mjeru privremenog oduzimanja vozila a potom treba pravovremena prekršajnog suda donose odluku hoće li privremeno oduzimanje pretvoriti u trajno oduzimanje.

“Policija već sada ima na svojim parkiralištima više od 600 privremeno oduzetih vozila koja čekaju odluke prekršajnih sudova o tome hoće li biti trajno oduzeta. Policija je molila prekršajne sudove da ubrzaju postupke odlučivanja jer već imaju problem gdje parkirati oduzeta vozila”, objasnio je Dobronić.

