Politički sociolog: Hrvatska “izvozi” pojedinice koji na velikim skupovima pričaju o rodu i pobačaju

Politički sociolog Ivan Tranfić koji se bavi istraživanjem desnog civilnog društva i konzervativnih društvenih pokreta u Europi gostovao je u N1 Studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o jačanju desnice kako u Hrvatskoj tako i u Europi, antirodnim pokretima u Jugoistočnoj Europi te nadolazećim europskim izborima. Tranfić je, između ostalog, kazao kako "Hrvatska 'izvozi' pojedinice koji na velikim skupovima pričaju o rodu i pobačaju "

“Kada pogledamo rezultate Domovinskog pokreta i usporedimo ga s projekcijama budućih izbornih uspjeha radikalnih desnih stranaka u Europi vidimo da je kod nas radikalna desnica i dalje slaba što je možda malo iznenađujuće. To ne znači da se kod nas ne događaju slične promjene pogotovo kad uzmemo u obzir da je tu Most. Ono što je najvažnije kad gledamo europsku razinu je to da mi imamo u zadnjih 15 godina niz periodičnih kriza. Svaki taj val koji stvara jedno stanje nesigurnosti u društvu ojača radikalno desne stranke i u tom smislu Hrvatska je dio tog trenda”, rekao je Tranfić.

Na pitanje što spaja desnije stranke i konzervativne pokrete rekao je da to nije jedna homogena skupina nego različiti akteri iz različitih država, a kada je riječ o trendovima da je tu Hrvatska “kaskala” za ostatkom Europe.

Ključni razlog zašto jača europska desnica: “Ovo je glavno društveno pitanje 21. stoljeća!”

“U zapadnoj Europi je već dugi niz godina glavna mobilizacijska točka islamofobija, antimigrantski stavovi, a Hrvatska je malo kaskala kad je riječ o tim trendovima. Mi smo imali drugu priču. Borba protiv rodne ideologije odnosno borba protiv prava LGBT osoba, manjinskih prava općenito, prava žena, pobačaj, to je nešto što je bila važnija točka mobilizacije za domaću radikalnu desnicu u usporedbi sa zapadnom Europom gdje su ipak ti trendovi migracijski drugačiji i ozbiljniji”, dodao je Tranfić.

Složio se da je to dijelom i zbog toga što se Hrvatska nije toliko susretala s migrantima koji tu dolaze živjeti i raditi.

“Ipak, kad gledamo neke druge zemlje koje također nisu imale dolazak migranata, kao Mađarska, vladajuća stranka u Mađarskoj je ipak izgradila svoju politiku, a kod nas je to tradicionalna antisrpska politika što vidimo i sada u politici Domovinskog pokreta”, zaključio je Tranfić.

