Povjesničar upozorava: “Rat u Ukrajini je dijelom i hrvatski rat”

Gost Newsnighta bio je povjesničar Tvrtko Jakovina koji je govorio o ratu u Ukrajini ususret obljetnici prve godine od početka ruske invazije.

“Ovo je silno važan događaj i on je redefinirao svijet u kakvom ćemo živjeti. Izgubili smo jeftinu energiju, povećat ćemo izdvajanja za obranu i odnosi s Kinom su pokazali da alijansa Pekinga i Moskve neće slabiti unatoč oporbi Zapada”, rekao je Jakovina.

Putin pred 200.000 ljudi: Ponosni smo na one koji u Ukrajini brane domovinu

Povjesničar je komentirao i Putinovo predstavljanje invazije na Ukrajinu kao rata Zapada protiv Rusije: “Jednim dijelom to jest tako predstavljeno i Putin je mogao igrati na tu kartu. Taj profil političara je bio atraktivan mnogim desničarima koji su željeli vlastite vođe projektirati na taj način. Jučer je pred Kirilom i vjerskim vođama predstavio što sve to znači i kakve nebiblijske vrijednosti Zapad zastupa – to možemo gledati kao civilizacijski rat”.

“Putin nije djelovao osobito zabrinuto jučer”

Putin je optužio Zapad čak i za pedofiliju. Na pitanje o tome ponestaje li Putinu argumenata, Jakovina odgovara: “Nažalost, meni on nije djelovao niti osobito zabrinuto jučer, niti na način kao što je to bilo viđeno kod nekih naših komentatora. Pogotovo kad kažu da su sankcije djelotvorne, ali spore. Ako ćemo ići po toj logici, onda možemo reći da su sankcije sasvim sigurno jako puno štete učinile Kubi otkad traju od 1961. godine, kao i s Iranom. To nije način na koji mi možemo dočekati u životnom vijeku rješenje putinskog problema”.

“Možda treba poslati živu silu ako želimo pomoći Ukrajini”

“Meni se nažalost čini da nema glasova unutar Rusije koji bi uzdrmali taj režim. Taj rat čini ogromnu štetu Rusiji, ali čini veću štetu Ukrajini. Tamo su razaranja, posljedice na njihov način života. To je katastrofa za tu zemlju. Sva ova priča oko naoružanja nije tako jednostavna. Nije dovoljno reći poslali smo oružje, morate poslati nekoga tko zna time operirati. Možda će biti potrebno poslati živu silu ako želimo pomoći Ukrajini”, upozorava povjesničar.

Rusija obustavlja sudjelovanje u nuklearnom sporazumu sa SAD-om Slovački ministar žestoko odbrusio Orbanu zbog Ukrajine

Kad je riječ o podršci koju Putin uživa u Rusiji, Jakovina kaže: “Dolazimo do jedne situacije – na koji način tretiramo Rusiju za budućnost – hoćemo li jednom kad se makne ovaj režim imati partnere u njoj ili ćemo smatrati da se ona ne može ponašati na drugačiji način. Sada imamo već jako dugo Putina koji je bio poželjan partner kod mnogih. U Francuskoj je bio pozvan, odlikovan… Imate povijesne veze sa mnogim zemljama koje se tek trebaju preispitati”.

S druge strane, Ukrajina je spremna na borbu i dalje. Biden je posjetio Ukrajinu za vrijeme Putinovog govora i rekao da će Zapad nastaviti podupirati Ukrajinu. Jakovina kaže: “Meni je Biden tijekom govora djelovao vrlo odlučno i kao netko tko je mogao poslati poruku ohrabrenja i u Kijevu i u Poljskoj”.

“Biden jako podsjeća na govor koji je Roosevelt dao poslije Pearl Harbora”

Na pitanje raste li opasnost od rata između NATO-a i Rusije, odgovara: “Svaki prolongirani sukob u kojem je jedna od strana nuklearna velesila je opasnost za svijet. Ovdje je predsjednik Biden jako podsjećao na govor koji je predsjednik Roosevelt održao poslije napada na Pearl Harbor. Kratke rečenice i ponavljanje istih riječi. To je bio primjer uspješnoga govora i ovo je jedan od takvih primjera. Bio je vrlo jasan onima kojima je namijenjen. To je jednim dijelom proxy sukob – SAD će pomagati, ali možda neće biti dovoljno isključivo slanje oružja”.

Biden protiv Putina: Dva govora – dva svijeta

Milanović je i danas ponovio da se boji ovog sukoba i da je ovo rat SAD-a i Rusije – “Ovo je rat Ukrajine protiv Rusije, a Ukrajini pomaže čitav Zapad. Tako da je ovo dijelom i hrvatski rat koja je pomagala Ukrajinu na različite načine”, smatra Jakovina i dodaje “ovdje je riječ o vrijednosnom sustavu, a Zapadni svijet je utemeljen na vrijednostima. Ovo je rat koji pokazuje što bi bile vrijednosti Zapada nasuprot onim vrijednostima koje je jučer povukao Putin u svom govoru”.

No, u EU-u postoje i političari poput Orbana koji su skloni Putinu: “Ovakvo Orbanovo ponašanje traje već dugi niz godina, a bio je potpuno prihvaćen u velikom broju zemalja od kojih bi Hrvatska bila šampionka prihvaćanja takvog Orbana. Sad je to zasmetalo, baš kao što su neke od Poljskih politika pale u drugi plan. Ti isti političari su sami pomagali da neke od vrijednosti Europe budu stavljene u drugi plan. Putin je u ovom smislu pomogao i to bi trebalo iskoristiti kad već imamo ovakvu situaciju”.

