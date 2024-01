Poznati odvjetnik o izboru glavnog državnog odvjetnika: Za mene je to bila nakarada

Podijeli :

Odvjetnik Veljko Miljević komentirao je u N1 Novom danu s Tihomirom Ladišićem izbor glavnog državnog odvjetnika, ali i izmjenama Kaznenog zakona koje se odnose na tzv. curenje informacija, što je posljedično nazvano lex AP.

Svjedočili smo predstavljanju četiri kandidata, a favorita će u konačnici izabrati premijer Andrej Plenković. Što se može zaključiti iz njihovih nastupa?

“Teško da se može nešto zaključiti. Mene bi kao pravnika, kao čovjeka koji od 1976. prati sve mijene u radu državnog odvjetništva i znam sve osobe u njegovom vrhu, zanimalo što kandidati misle o ustrojstvu DORH-a. Je li dobro ili nije, da li u tom ustrojstvu nešto treba mijenjati… Očito USKOK zakazuje u pripremama rasprava, a one su centralni stadij”, kazao je Miljević i nastavio:

“Iz izabranih dijelova koje sam gledao, ne vidim da je o tome bilo pitanja ili odgovora.”

Stoga, postavlja se pitanje kolika je stvarna moć državnog odvjetnika.

“Ta uloga i uvjetno moć je velika. Državno odvjetništvo u bilo kojoj numeraciji i tekstu ima trostruku zadaću. Ne zna se koja je važnija – progon kaznenih djela, zaštita imovine Republike Hrvatske i briga za podnošenje sredstava za očuvanje pravde i pravičnosti u pravnom sustavu. Ali, na tome je manji naglasak. Naglasak je na čvrstoj definiciji, da je DORH samostalno i neovisno pravosudno tijelo. To je ključ”, objasnio je odvjetnik i dodao:

“Slušali smo kandidate oko osam sati. Što se vremena tiče, sasvim dovoljno. Ako su postavljena prava pitanja, a čini mi se da nisu. Mene kao pravnika, koji sam donedavno bio zaljubljenik u pravo, zanima odgovor Odbora. To nije jednostranačko tijelo, u pravilu je predsjednik iz oporbe. Prema tome, mene zanima što su oni napisali ili su zaista rekli tu jednu rečenicu da sva četiri kandidata zadovoljavaju uvjete. Ako je to stav Odbora, za mene to nije zadovoljavajuće, za mene je to nakarada od prava. Očito ta rasprava nema nikakvog utjecaja.”

Napomenuo je i da se Državnoodvjetničko vijeće svelo na ulogu poštanskog ureda.

“Mora biti sačinjeno od većinskog dijela zamjenika državnih odvjetnika, onih koji najbolje poznaju strukturu i funkcioniranje tog neovisnog i samostalnog pravosudnog tijela. Od njih ni riječi”, kazao je Miljević pa izrazio nezadovoljstvo da na jednom od najvažnijih odbora mnogi nisu postavili konkretna pitanja, odnosno, nikakva.

“To je strahovito važna uloga, ali ovakav način postupanja ne može ostvariti ono što Ustav traži, a to je da DORH bude samostalan. Ovakav sastav jedinog tijela koji će formirati prijedlog prema Saboru ne jamči provođenje te odredbe Ustava”, požalio se odvjetnik.

Što se tiče lex AP, Veljko Miljević tvrdi da takvo djelo već imamo i da su motivi izmjena Zakon zastrašivanje.

