Benčić otkrila zašto ne želi Turudića na čelu DORH-a, podsjetila na njegov incident s policijom

Saborska zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić u N1 Newsroomu s Ankom Bilić Keserović komentirala je odabir glavnog državnog odvjetnika.

Poznata su sva četiri kandidata, a nekako se čini da najveće šanse za izbor ima sudac Visokog kaznenog suda Ivan Turudić.

Bivša ministrica pravosuđa o Turudiću: Kad su me Sanader i Šeks pritiskali da ga imenujem…

“Otpočetka mi je to čudno, iz jednostavnog razloga što bi takvo imenovanje vrlo prozirno i eklatantno pokazalo da HDZ više ni na koji način ne skriva kadroviranje unutar pravosuđa. No, nisam sigurna da je to gotova stvar. Ali, ne mislim da se Turudić slučajno javio. Mislim da se takvi ljudi ne javljaju na natječaj ako nemaju neki mig. Koja je namjera s njim na tom natječaju, vidjet ćemo kad se saslušaju svi kandidati i kad vidimo kako se prema njima HDZ postavlja. Tad ćemo znati što je u igri”, rekla je Benčić i nastavila:

“Za mene on apsolutno nije prihvatljiv kandidat. Glavni državni odvjetnik kao ključni zadatak ima povratak povjerenja građana u pravosuđe i pravosudni sustav, posebno DORH. Osoba koja je imala vrlo jasne političke stavove i vrlo ih često iznosila u javnosti pa i svoje političke sklonosti, koja je, na kraju krajeva, prijateljevala s bjeguncima pred pravosuđem i koja je sama bježala od policije pa se nije javljala na sudu, nije osoba koja može vratiti povjerenje u pravosudni sustav. Dapače, produbit će nepovjerenje.”

No, kao što je napomenula, njegovo imenovanje nije gotova stvar. I ostala trojica imaju nešto za reći. Ali, u njihovim programima to se baš i ne vidi. Barem prema Sandri Benčić.

Bivši ravnatelj USKOK-a o poznanstvu Mamića i Turudića: Mnogi ovo neće razumjeti…

“Imala sam priliku pročitati sva četiri programa i bolje da ih nisam čitala. Kod nekih kandidata je razina takva da zaista ne znam ni da li bi to prošlo kao seminarski rad na prvoj godini fakulteta. Kod svih se jako malo vide analitičnost i prijedlozi kako riješiti probleme unutar DORH-a pa da on počne obavljati funkciju u društvu koju treba obavljati”, istaknula je i dodala da nije isključeno ni poništavanje natječaja.

Tako se dogodilo s izborom ravnatelja USKOK-a.

“Ako se poništi i ovaj natječaj, pitanje je tko bi se idući put prijavio. Dovelo bi to do ozbiljne krize u pravosuđu. Nemamo nikoga na čelu USKOK-a, suci su ponovno nezadovoljni, mnogi su otišli iz sustava… Moramo reći da na kraju drugog mandata Andreja Plenkovića vidimo koliko su se ozbiljno ključni sustavi, koji čine pravnu i socijalnu državu, urušili”, smatra Benčić i napominje da se izbor glavnog državnog odvjetnika trebao napraviti nakon izbora.

