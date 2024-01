Raspudić: Čini mi se da je Turudić taj koji diže prašinu, a da će oni provući nekog drugog

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić bio je gost Newsrooma u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao o političkim aktualnosti u Hrvatskoj.

“Komentiranje HDZ-ovih afera, bahatosti i bezobrazluka mi je otkrivanje tople vode, to kao da govorimo da je Lionel Messi dobar nogometaš. To više svi znaju, iluzorno je dalje tupiti o tome. Situacija šefa zagrebačkog HDZ-a Mislava Hermana je mučna obiteljska situacija. Nitko kao punoljetna osoba ne treba biti odgovoran za ono što čini drugi član njegove obitelji. To može biti otegotna okolnost za izbor Ivana Turudića jer je bio dio vijeća koji dosnosi povoljnu odluku za člana obitelji važne osobe u HDZ-u. Dijelom bi se to moglo interpretirati kao sukob interesa. Ne znam je li se Turudić mogao izuzeti iz te odluke. Ali, treba biti pravedan i ponuditi i drugo tumačenje, a to je da smo mi mala zemlja i da se ovakva preklapanja mogu dogovirit”, rekao je Mostovac Nino Raspudić.

Nino Raspudić: Plenkovića sigurno boli glava od Josipe Rimac i Gabrijele Žalac Kako je majka šefa lokalnog HDZ-ovca izbjegla zatvor, odlukom sudskog vijeća pod predsjedanjem suca Turudića

Navodi da mu je zanimljivo što se digla medijska buka samo oko jednog kandidata.

“Čini mi se da je Turudić taj koji privlači pozornost i diže prašinu, a da će oni provući nekog drugog. Ne vidim po čemu bi bio sporan Turudić, a ne bi bio sporan Emilijo Kalabrić koji je dio tima Zlate Hrvoj Šipek. Pozicija glavnog državnog odvjetnika u Hrvatskoj je toliko iskompromitirana da se mislilo da ne može gore, a onda se sa Zlatom Hrvoj Šipek vidjelo da može gore. Nemojmo imati iluzije da tu može doći do neke promjene”, kazao je.

Komentirao je i nadolazeće parlamentarne izbore te moguće koalicije.

“Most se nije bilo kom nuđao, mi imamo jasno definirane vrijednosti. Uvjeren sam da će Most biti najjaača oporbena lista. Eventualno će HDZ imati više, ali i to je upitno. Imat ćemo puno, puno više mandata nego prije. Logično je da će HDZ-ovci glodati kost do kraja te će izbori biti tek u rujnu. Plenković će morati procijeniti isplati li mu se parlamente izbore imati prije europskih izbora ili poslije. Oni sve karte bacaju na to da ljudima ogade politiku. Mogu raspustiti Sabor 15.6. pa tad izbori moraju biti između 15. srpnja i 15. kolovoza, ali onda je pitanje kad su čiji na godišnjim odmorima. Ako oni na datum 22.3. raspuste Sabor, izbori će se održati u vremenu od konca travnja do konca svibnja”, zaključio je.

