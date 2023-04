Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Opatiji na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30 godina Primorsko-goranske županije. Predsjednik je nakon toga dao izjavu za medije.

“Ja ne komentiram i ne kritiziram suce ako se oni ne ritaju i ne guraju u javni prostor. Sudaca ima ih puno, većinom su to ljudi uredni. Međutim, ovih par nasilnika i mutnih tipova, ti ljudi imaju poziciju polubogova i njih, čak i kada bi bili ispravni ljudi, a nisu, nego su užasno opasni i mutni tipovi bi trebalo kritizirati jer su inače nedodirljivi. Taj ture bure turudija je jedna politička propalica. Sudio je konjokradicama i švercerima duhana. Došao je u Zagreb preko HDZ-a i došao je na najkompleksniji sud u Zagrebu. Došao je u Zagreb i preko HDZ-a meteorski napredovao. To je čovjek vrlo skučenih intelektualnih osobnosti”, komentirao je Milanović posljednje izjave suca Ivana Turudića.

“U pristojnoj zemlji ljudi kao Turudić nikad ne bi bili suci. U Hrvatskoj je moguće da takvi ljudi dođu do vrha sustava”, dodao je Milanović.

“Počeo sam ovu tiradu s time da su suci ljudi kojih ima tisuće, da je ogromna većina na mjestu. To je bila uvertira. Od općega prema pojedinačnom. Dedukcija. Ovo su on i još nekoliko ljudi. Koji su u medijima i koji žele biti jako važni. I tko će na njih vršiti pritisak nego ja? Vi? Ne, tužit će vas”, kazao je.

Komentirao je premijera Andreja Plenkovića koji je za njega rekao da ima “šmrkave tikove”.

“Anemični, ne može dva skleka napraviti i onda komentira tuđa fizička svojstva. Ja to ne radim. Ja imam problema s alergijama, imam ih cijeli život i šmrcat ću i dalje. On će se nekome rugati, ne može dva skleka napraviti, tri čučnja. Ja imam problema sa sluznicom. Plenković je lažno anemični, on uopće nema anemiju”, rekao je Milanović dodavši da igra košarku, a ne može hodati. “Ako on ima neke druge aluzije na moje šmrcanje, neka kaže. Ali za to nema hrabrosti”, dodao je.

“Na čemu da mu zavidim? Na glupostima koje priča, na zaštiti kriminalaca i sumnjivih tipova? Ja mu ne zavidim na tome. Ja to nisam radio”, kazao je Milanović.

“Šmrcat ću i dalje, sad je gotova faza alergija, dolazi druga. A ti dečko radi sklekove, prijateljski savjet”, rekao je na kraju.

