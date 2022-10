Pravobraniteljica: Stupanj nepovjerenja u institucije kod građana vrlo opipljiv

Podijeli:







Izvor: N1

Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter bila je gošća Newsrooma. Pravobraniteljica je, podsjetimo, predala Hrvatskom saboru godišnje izvješće za 2021. godinu, u kojem daje analizu i ocjenu stanja ljudskih prava i jednakosti u Hrvatskoj, kao i 156 preporuka za poboljšanje prava građana

Šimonović Einwalter je uvodno naglasila da je to nije izvješće o radu Ureda pučke pravobraniteljice već izvješće o stanju ljudskih prava i jednakosti. “To je rendgenska slika onoga što se događalo”, dodala je.

Prošlu godinu su, ističe pravobraniteljica, obilježili pandemija i potresi.

“Vidimo neke horizontalne teme koje se provlače, a to je pitanje nepoznavanja građana na što imaju pravo. Nije to uvijek do građana, to je i do institucija. Jedna od važnijih preporuka u izvješća je da sva javnopravna tijela na sve moguće načine jasno istaknu prava i procedure kako svoja prava mogu ostvarivati građani”, istaknula je.

Kaže da se nada da će tijela implementirati tu preporuku. “To je nešto što ne košta. Ljudima znači znati koja su im prava i kako su ostvarivati”, rekla je.

Naglasila je i kao jednu od istaknutijih tema polarizaciju društva.

“To vidimo u odnosu na govor u javnom prosturu, diskriminaciju etničkih manjina, itd., Još jedna tema koju vidimo je i digitalizacija uprave i pravosuđa. Ta ideja da svatko ima pametni telefon u svom džepu ne stoji. Pitanje dobrog upravljanja bi apostrofirala. Sve to ostaje slovo na papiru dok se preporuke ne implementiraju”, kazala je.

Pravobraniteljica ističe i da kroz pritužbe građana vidi i veliku dozu rastućeg nezadovoljstva, straha od budućnosti i straha od rasta cijena.

“Nepovjerenje u institucije se isto tako jako vidi. Ta količina nepovjerenja je nešto što je vrlo opipljivo”, ističe.

