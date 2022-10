Podijeli:







Predsjednica udruge Razvoj i zviždačica iz Državnih nekretnina Maja Đerek u Novom je danu komentirala nepravomoćnu presudu Općinskog radnog suda u Zagrebu prema kojoj je Državne nekretnine moraju vratiti na mjesto direktorice za poslovne prostore. Đerek ih je, nakon što je prijavila koruptivne radnje i nezakonitosti u toj državnoj tvrtki, tužila za nezakonit otkaz.

Na početku je komentirala novu priču koju je otkrio Telegram, a u kojoj su majci Damira Škugora, uhićenog u aferi Ina za pokušaj pljačke milijarde kuna, neki od ključnih ljudi u holdingu Prvog plinarskog društva (ENNA Grupa) uplatili 23 milijuna kuna za transakciju otkupa potraživanja prema Dalekovodu.

“Djeluje kao da iza te tvrtke ne stoji gđa Rada, nego veliki igrači. Nije prvi put da se tvrtke osnivaju pod tuđima imenima i da ih se koristi, rekla bih, za pranje novaca. Mislim da tu nismo sve krakove ni otkrili”, rekla je Maja Đerek.

Komentirajući kaznenu prijavu protiv odgovornih u CERP-u za Petrokemiju rekla je:

“Dobili smo obavijest, premda se radi o kaznenim djelima korupcije, da je Uskok prijavu proslijedio Županijskom državnom odvjetništvu kao nadležnom tijelu bez obrazloženja. To nam je čudno jer postoji velika sumnja da se radi vjerojatno i o trgovanju utjecajem, zlouporabi položaja i ovlastima što jesu korupcijska kaznena djela. Podnijeli smo prijavu protiv ravnatelja Centra za restrukturiranje i prodaju Milana Plećaša jer je propustio naplatiti za državu 33 milijuna kuna. Trebali su obrazložiti ako je kvalifikacija djela drugačija.”

Govoreći o nepravomoćnoj presudi u svoju korist u slučaju Državnih nekretnina Đerek je objasnila:

“Ministar Horvat je očito tad dobio neko izvješće od moje bivše direktorice Sabo, ali ni ona više nije direktorica pa sve to izgleda smiješno, a ni on nije ministar… U obrazloženju presude stoji da su propustili mene opomenuti što su bili dužni po Zakonu o radu, a to pokazuje da su me se što prije htjeli riješiti nakon mojih prijava. U obrazloženju kažu da mi opomena nije dana jer sam prijavljivala upravu i neke zaposlenike Nekretnina.”

Na pitanje zašto se toliko čekalo na presudu kad se radilo o proceduralnim propisima, rekla je:

“Ispitivali su se svjedoci, ali oni očito nisu potvrdili ono što je u otkazu navedeno, mislim da se sutkinja htjela uvjeriti da je to tako kako je.”

“Suprotna strana ima pravo na žalbu u roku 15 dana. Pretpostavljam da će to iskoristiti. Tada nakon pravomoćnosti predsude, trebala bih se vratiti na posao u Državne nekretnine jer je takva presuda. Jedva čekam povratak, a najviše čekam da prođemo po tim prijavama nepravilnosti koje još stoje u ladicama Državnih nekretnina”, otkriva Đerek.

Na pitanje na koje je nepravilnosti upozoravala, kaže: “U prvo vrijeme na nepravilnosti tadašnje direktorice Renate Sabo koje su se odnosile na nenaplatu potraživanja od nekih velikih igrača i činjenice da se nisu izdavali računi za neke poslovne prostore gdje je država gubila velike novce. S tim sam počela, kasnije se utvrdilo da je ministar Banožić sam sebi dodijelio stan, da je uloženo 360 tisuća kuna mimo procedure, da je stan g. Frke Petešića obnovljen preko reda… Upozoravala sam na predmete Brkić, Event Masters, bilo je dosta prijava.”

Objasnila je i kojim je redom i gdje prijavljivala nepravilnosti:

“Prvo sam počela s prijavama unutar firme. Potom sam proslijedila prijave Nadzornom odboru. Oni su tu prijavu proslijedili direktorici Sabo, to je priznao predsjednik NO-a na sudu. Nisu dakle napravili ništa. Tad sam se obraćala tadašnjem ministru Horvatu, ni on nije reagirao, pa pučkoj pravobraniteljici. I onda samo u prosincu 2020. odlučila podnijeti prijavu koja još stoji u Uskoku. Povratnu informaciju još ne znamo, ne znamo tko je odgovoran za slučaj. Najbitnije mi je da se otkriju odgovorni za gubitak ogromnih državnih novaca.”

“Mislim da su se pokrenuli nakon što sam medijski istupila. Mislim da se ni danas ne bi dogodilo ništa da mediji nisu izvještavali kolika je to šteta za državu”, zaključila je Đerek.

