Prijavljena 31-godišnjakinja za podmetanje požara u Marićevom restoranu

Zagrebačka policija prijavila je 31-godišnjakinju koja se sumnjiči da je u noći na četvrtak, 4. srpnja, zapalila dječju igraonicu u sklopu restorana MK By the way na Donjim Sveticama.

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) je izvijestila kako sumnja da je 31-godišnjakinja izazvala požar na parkiralištu restorana zapalivši otvorenim plamenom dječje artikle za igranje, počinivši štetu od oko 5.000 eura.

Požar u dvorištu restorana čiji je vlasnik vozio Bartulicu u Ferrariju

U PUZ-u dodaju da je osumnjičena, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, predana u zakonskom roku pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je ranije, ne navodeći naziv restorana, priopćila da su požar ugasili vatrogasci te da nije bilo ozlijeđenih osoba.

Mediji su izvijestili da je požar izbio u restoranu čiji je vlasnik Ivko Marić, koji je nedavno u svojem ferrariju dovezao novoizabranog europarlamentarca Stephena Bartulicu u stožer Domovinskog pokreta. Dodali su i da je Marić ranije osuđen za pokušaj ubojstva i nanošenje teške tjelesne ozljede.

