Prije 35 godina JNA raketirala Banske dvore

"Zbog uzbuna je Marković malo kasnio, a kasnio je i objed koji je, što se znalo, uvijek bio u isto vrijeme. Na njemu su bili i Antun Vrdoljak i Gojko Šušak, koji se ispričao da zbog obveza mora ranije ići pa se dignuo od stola, a za njim i predsjednik Tuđman. Da se Šušak nije dignuo, da smo ostali u sobi u kojoj smo objedovali, ne bi nitko ostao živ. Duboko vjerujem da nas je neka viša sila, koja se za mene zove Bog, spasila", prisjetila se ranije za Hinu Zdravka Bušić (HDZ), bliska Tuđmanova suradnica, a danas saborska zastupnica.