Na zagrebačkom Županijskom sudu počelo suđenje za raketiranje Banskih dvora

Obrana optuženika usprotivila se čitanju iskaza svjedoka ispitanih tijekom istrage te je predložila njihovo neposredno saslušanje, što je sudsko vijeće prihvatilo. Budući da dio svjedoka živi u Srbiji, sud je donio odluku kako će im biti poslani pozivi za dolazak na suđenje u Zagreb, a ukoliko to ne bude moguće sud će razmotriti mogućnost da ih se sasluša putem videoveze.