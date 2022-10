Podijeli:







Izvor: Igor Kralj/PIXSELL

Na području Zagreba oko 17.30 čula se snažna buka, poput eksplozije. Mnogi su pomislili da se radi o potresu.

Radilo se o probijanju zvučnog zida.

MORH je ranije danas najavio moguće probijanje:

“U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila danas će u periodu od 10 do 18 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida.

Planiran je probni let tijekom kojeg se očekuje probijanje zvučnog zida i to na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke županije, Požeško-slavonske, Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske na visini od 10.000 do 14.000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.

Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj. Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka te MORH moli građane za strpljenje i razumijevanje”, objavili su.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.