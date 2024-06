Problemi s naplatom napojnica: “Pa mi bi trebali imati osobu koja sjedi kod kase i konobarima fiskalizira manču”

Podijeli :

Sezona je počela, a kod dijela ugostitelja još nije zaživjela mogućnost fiskalizacije napojnica kartičnim putem, dok se ugostitelji koji su uveli takvu mogućnost, kao i mogućnost fiskalizacije gotovinskih napojnica, u praksi suočavaju s nizom poteškoća u njezinoj provedbi.

“Konobari u špici moraju ići do blagajne i fiskalizirati napojnicu od npr. 10 centi. To je neizvedivo”, kaže Jakominić

Problem na koji ugostitelji jednoglasno ukazuju je nemogućnost naplaćivanja kumulativne napojnice ili napojnice s više stolova jer se napojnica, prema sadašnjem zakonskom rješenju, mora vezati uz određeni račun, piše Novi list.

Ugostitelji stoga predlažu da se fiskalizacija veže uz iznos nekoliko napojnica, a ne uz broj računa. Izlistavanje računa da bi se npr. 80 eurocenti knjižilo na 3 računa umjesto na jedan je neracionalno utrošeno vrijeme, navode u Hrvatskoj gospodarskoj komori, i dodaju da se takav problem najviše odnosi na kafiće, što nam je potvrdio i predsjednik Udruge ugostitelja Istre i Kvarnera Vedran Jakominić, inače potpredsjednik Nacionalne udruge ugostitelja.

Dodatni posao

– Na primjer, konobar kojemu je netko od gostiju u špici ostavio 10 centi napojnice trebao bi u najvećoj gužvi odlaziti do blagajne i gubiti vrijeme dok ne fiskalizira tih 10 centi. To je neizvedivo. Trebali bismo imati zaposlenu osobu koja sjedi kod kase i samo konobarima fiskalizira napojnice, pojašnjava Jakominić primjer iz prakse. Dodaje se takva vrsta problema ne primjećuje kod restorana jer restoranima nije problem napojnicu svakog stola vezati uz točno određeni račun za koji je napojnica ostavljena.

HGK također upozorava da djelatnici koji naplaćuju moraju snositi dio ili cijelu odgovornost za novčanik i u poreznom nadzoru, a ne samo slijedno po Zakonu o radu. Tako da bi fleksibilnost u knjiženju sigurno povećala broj fiskaliziranih napojnica, ističu u Komori i podsjećaju na još jedan problem s kojim se suočavaju ugostitelji kod fiskalizacije napojnica.

– Izazov u praksi je promjena evidencija. Potrebno je sada baviti se i napojnicama u obračunu, a to je dodatni posao kojeg prije nije bilo. Srećom, već postoje automatizirana rješenja i sigurno će operativna provedba napredovati, a rezultat koji imamo vrijedi svega toga. Rezultat je da osoba ima podrijetlo svih svojih primanja i podiže joj se osobni bonitet, pojasnili su u HGK-u.

Iako je fiskalizacija napojnica, koju su zazivali i ugostitelji i konobari, na snagu stupila početkom godine, ugostitelji su imali dovoljno vremena za obaviti sve potrebne prilagodbe, odnosno nadogradnju softvera fiskalne blagajne i POS uređaja, no dio njih to još nije napravio, premda je Komora početkom godine organizirala edukativne kampanje prema javnosti, djelatnicima u ugostiteljstvu i ugostiteljima, piše Novi list.

– Teško je ocijeniti koji su razlozi zašto dio ugostitelja ne uvodi opciju kartičnog davanja napojnica. Dio djelatnika sam izbjegava ovu opciju jer ne žele da poslodavac vidi koliko primaju napojnice iz straha da će im smanjiti plaću, dio skriva stvarna primanja, a dio ne želi platiti porez na tu dodatnu dobit, odgovorili su iz HGK-a.

Gostima svejedno

A što se tiče samih gostiju i njihove želje da se fiskalizira napojnica koju su ostavili konobaru, Jakominić kaže da goste za to “baš i nije briga”. Gostu je samo bitno da piće što prije plati, dodao je, a na pitanje jesu li strani gosti, prema nekom uvriježenom mišljenju, skloniji plaćati karticama račune, pa i manču, Jakominić navodi da je to moglo imati smisla dok smo imali kune. Sad kad smo uveli euro, kaže, gostu je svejedno, iako su u HGK-u proljetos istaknuli kako je “svima cilj da se do vrhunca sezone i dolaska stranih gostiju koji najviše koriste kartično plaćanje, što većem broju djelatnika u ugostiteljstvu omogući primanje bezgotovinskih napojnica”.

Prema podacima Porezne uprave, u prva dva ovogodišnja mjeseca fiskalizirano je više od 346 tisuća bezgotovinskih napojnica s ukupnim iznosom nešto većim od 365 tisuća eura, iz čega proizlazi da je prosječna napojnica plaćena karticom iznosila nešto više od jednog eura. Iz HGK-a također podsjećaju da je napojnica neoporeziva do iznosa od 3.360 eura godišnje po djelatniku.

Za potrebe brzog informiranja gostiju da se u određenom lokalu može fiskalizirati napojnica, HGK je izdala i posebne naljepnice koje su besplatne, a njihovo postavljanje je dobrovoljno. Napravljeno je nekoliko verzija prilagođenih regijama, koje pozivaju građane da ostave “bakšiš”, “manču” ili “trinkgeld”, odnosno napojnicu, a dostupne su na web-stranicama Komore.

