Problemi s upisima u vrtiće širom Hrvatske, događaju se nezamislive situacije

Podijeli :

Katarina Gulin iz riječke Udruge Sidro govorila je o predškolskom odgoju u Hrvatskoj, kao i o reakcijama nakon objave rezultata upisa u hrvatske vrtiće.

“Već imamo naznaka da je jako velik broj prigovora na rezultate upisa. Jesu li veće brojke od lani – tu su negdje, osim u Zagrebu gdje je brojka značajno veća nego što je bila prethodne godine. Zakon o predškolskom odgoju koji je stupio na snagu u svibnju donio je veliku promjenu koja je na terenu izazvala velike poteškoće. Apsolutna prednost davala se djeci koja su u kalendarskoj godini napunila četiri godine. Razumijemo intenciju, ali trebalo se pričekati da se stvore preduvjeti za njenu provedbu. Sada imamo apsolutni kaos čak i do razine – evo ja sam danas rješavala situaciju da je dijete koje je dvije godine pohađalo vrtić na novim upisima nije upisano. Dijete plače, kako ćete djetetu koje ima nešto manje od četiri godine reći da više ne može u vrtić”, pita se Gulin.

“Iz Hrvatske su prije odlazili zbog posla, a sad će odlaziti zbog vrtića”

Objašnjava što je dovelo do ovako lošeg stanja u predškolskom odgoju: “Prvo, zanemarivanje sustava i prebacivanje sustava na upravljanje lokalnoj samoupravi, a znamo kakve su razlike u proračunskim mogućnostima pojedinih lokalnih zajednica. Netko si ne može priuštiti predškolski odgoj. Tim činom diskriminiramo dijete prema mjestu rođenja. Ako je predškolski odgoj prva stepenica obrazovanja, sada se napokon reklo da svako dijete ima pravo na vrtić. Ponosni smo što su Vlada i Ministarstvo u Nacionalni plan za razvoj obrazovanja do 2027. uvrstili sve ono što smo detektirali kao izazove i probleme i dobar dio naših rješenja. Međutim, u akcijskom planu mjere koje su naznačene nisu dovoljne i neće dovesti do rješenja”.

Upozorava da nema odgojitelja zato što se prema njima odnosimo jako loše: “Unatoč činjenici da u Zakonu o predškolskom odgoju stoji kako je vrtić javna ustanova u kojoj kao javna služba obavljamo predškolski odgoj, svi zaposleni u vrtićima ne tretiraju se kao javni službenici. Mi smo stalno na marginama. Masovno smo zaposleni na određeno. To su ljudi koji su – danas jesi sutra nisi. Ljudi ne mogu planirati rješavanje stambenog pitanja, obitelj… i ljudi nam odlaze”.

Više od 3.000 djece koja imaju uvjete ostala su bez mjesta u vrtiću u Zagrebu

“Plaće su nevjerojatno različite. Svaka jedinica lokalne samouprave stavlja svoj okvir za izračune. Ministar Fuchs izgovorio je javno rečenicu da ako plaće odgojitelja i zapsolenih u vrtićima nisu najmanje jednake kao one učitelja u osnovnim školama, to je razlog za tužbu”.

Većinom u praksi te plaće nisu jednake. Gulin upozorava da se razgovara o tužbenim zahtjevima. Najavljuje i obraćanje europskim institucijama.

“I roditelji imaju pravo na rad i djeca imaju pravo na obrazovanje. I mi zaposlenici imamo pravo na dostojanstvene uvjete rada i plaću od koje možemo preživjeti”, zaključuje Gulin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.