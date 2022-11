Prodaja udjela u Fortenovi: Ima li kaznene odgovornosti i za koga navija Vlada?

Podijeli:







Izvor: Slavko Midzor/PIXSELL

Novinari Ana Raić Knežević (Telegram) i Ilija Radić (RTL) komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić aktualne teme.

Arapski investitor objavio je da je kupio udio u Fortenovi. Hrvatska vlada najprije nije znala ništa o tome, a onda su svi krenuli zazivati istrage…

“Čudi me zašto nitko ništa nije znao. Imamo Lex Agrokor, donijeli smo ga jer je kompanija od strateškog značaja. Uzeli smo je Todoriću iz razloga državne stabilnosti, to je privatna kompanija, jer je narasla koliko je narasla i na dušu svima koji su to dopustili. Prošlo je pet godina, ništa se nije dogodilo. Imaš stratešku kompaniju i ne znaš ništa. Dosta čudno”, kaže Raić Knežević dodajući da sadašnja Uprava nije dorasla tako velikoj kompaniji.

VEZANE VIJESTI Tko kome prebacuje lopticu u slučaju Fortenova – policija DORH-u ili obratno? Butković: Bdijemo nad tvrtkom, ali ne spremamo lex Fortenova. Nismo zabrinuti

Govoreći u prodaji udjela arapskom investitoru, ona kaže: “Svi kažu da nije ništa čudno. Ako udjele ima Sberbanka, ona ih može prodati kome želi. Zašto bi to bili mirovinski fondovi? Zašto bi oni uporno davali naše novce za neke transakcije i udjele koji se možda neće pokazati najbolji? Nemojmo zaboraviti da je ovdje jedan od najvećih suvlasnika Pavao Vujnovac i PPD koji već ima dokazanu suradnju s mirovinskim fondovima u Dalekovodu… Tu postoji cijeli koloplet suradnje s Vujnovcem i cijelo mi se vrijeme čini, ne možemo to još tvrditi, da su svi u ovoj priči bijesni jer se ponovno nije omogućilo njemu da ostvari većinski nadzor.” Fondovi su se, govori, povukli iz nekog razloga i to ćemo doznati ako oni budu htjeli otkriti zašto. “Mislim da kriminal nije ni ova prodaja”, kaže novinarka Telegrama.

“Tko je mogao spriječiti Sberbanku da svoj udio proda kome god to želi? Pošto je to šeik, ispada da su ti udjeli tamo parkirani do nekih boljih vremena. Vidjet ćemo, ali meni se čini d ovdje kaznene odgovornosti, koju državni vrh uporno zaziva, nema”, govori i podsjeća da su mirovinski fondovi pratili Vujnovca u još nekim poduhvatima te da joj se čini kako se njega “navija”.

Radić kaže da je prvotna reakcija bila smiješna jer “sad je to odjednom privatna kompanije i mi ne možemo ništa znati”. “Kad smo donosili Lex Agrokor, tad nije bila privatna.”

#related-news_1

On dodaje i kako mu se čini da bi svi “trebali funkcionirati na daljinski upravljač Andreja Plenkovića i istraživati ono što on želi”. Fortenova, kaže Radić, sada dobro radi, a kada sljedeće godine stigne na naplatu više od milijardu eura duga: Tko će to platiti?

Dodaje i da je Vujnovac imao interesa da sa svojih 27 posto udjela upravlja tvrtkom te da bi mu ulazak mirovnskih fondova to i omogućio jer fondovi se ne bi petljali u upravljanje tvrtkom. “Ova je situacija izuzetno komplicirana”, kaže Radić dodajući da arapski investitor sad ima i odvjetnika te nas rasplet ovoga tek čeka.

“Ono što je kod nas izuzetno čudno je zašto naše institucije moraju reagirati tek kad to kaže predsjednik Vlade”, govori Radić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.